Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafią do więzienia. Policja ma już dokumenty. Relacja na żywo

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik prawdopodobnie już we wtorek 9 stycznia trafią do więzienia. P.O. rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji kom. Marta Gierlicka przekazała, że wpłynęły już dokumenty z sądu nakazujące policji doprowadzenie M. Kamińskiego i M. Wąsika do aresztu. Politycy PiS mogą zatem trafić do więzienia w każdej chwili. Gorące wydarzenia polityczne relacjonujemy na żywo na RadioZET.pl.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafią do więzienia. Relacja na żywo

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia ub. roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. W poniedziałek 8 stycznia sąd wydał nakazy doprowadzenia skazanych do jednostek penitencjarnych.

Sprawa polityków PiS wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach w związku z czerwcowym orzeczeniem Sądu Najwyższego, który uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2015 r. prawem łaski - wobec wówczas nieprawomocnie skazanych, i przekazał sprawę sądowi okręgowemu do ponownego rozpoznania.

W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował, że przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych.

W sprawie wypowiedział się 8 stycznia prezydent. - Moje stanowisko jest jednoznaczne: prerogatywa prezydencka została skutecznie wykonana w 2015 r., wszyscy czterej panowie zostali skutecznie ułaskawieni przez prezydenta RP. To zamknęło sprawę w sposób definitywny. Tym samym nie mam żadnych wątpliwości, że panowie mają dzisiaj mandaty poselskie, które zostały im przydane przez obywateli w ostatnich wyborach i mają prawo wykonywania tych mandatów. Stanowią część ustawodawczego organu państwa, jakim jest Sejm - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Źródło: Radio ZET