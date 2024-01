"Mariusz Kamiński jest na oddziale szpitalnym". Najnowsze informacje o jego stanie zdrowia

Mariusz Kamiński, były minister spraw wewnętrznych i były szef CBA skazany na dwa lata pozbawienia wolności w związku z aferą gruntową, przebywa w Areszcie Śledczym w Radomiu. Polityk PiS trwa w głodówce, ma też marznąć i spać w kurtce, jak twierdzi jego żona. Poseł Marek Suski przekazał najnowsze informacje na temat stanu zdrowia Kamińskiego.

Nowe informacje o zdrowiu przebywającego w więzieniu Mariusza Kamińskiego

Na temat stanu zdrowia polityka wypowiedział się w niedzielę m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Ta głodówka trwa już w tej chwili szósty dzień. Dla nikogo nie jest zdrowa, a wszyscy państwo wiedzą, że Mariusz Kamiński nie jest człowiekiem potężnej postury, mającym, nawet przy skromnej posturze, jakieś zapasy, takiej do zużycia. Jego stan na pewno jest w tej chwili bardzo poważny - mówił.

- Kondycja Mariusza Kamińskiego po kilku dniach głodówki jest bardzo niedobra, to być może zagraża w najbliższej przyszłości jego życiu - przekazał z kolei w programie "7. Dzień Tygodnia" na antenie Radia ZET europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Podobnie twierdził w poniedziałek w programie "Gość Radia ZET" prezydencki minister Marcin Mastalerek. Podkreślił, że Kamiński nie może już przebywać w więzieniu ze względu na zagrożenie życia.

Najnowszymi informacjami podzielił się w poniedziałek poseł PiS Marek Suski. - Dyrektor poinformował mnie, że Mariusz Kamiński jest na oddziale szpitalnym i ma podawane środki i że po podawaniu środków ten stan zdrowia się poprawił - przekazał.

Dyrektor placówki poinformował parlamentarzystę, że "w więzieniu były sytuacje ze względu na zachowanie innych osadzonych" oraz że personel więzienny dołoży wszelkich starań "żeby w jak najlepszej kondycji pan minister mógł odbywać, na razie, karę". Suskiego ponadto zapewniono, że bezpieczeństwo Kamińskiego zostanie zagwarantowane.

- Mariusz Kamiński jest w pojedynczej, szpitalnej celi, gdzie inni nie mają dostępu. Jest to szczególnie pilnowane, żeby nie doszło do żadnej sytuacji niekorzystnej - poinformował. Dodał, że do więzienia przywieziono Kamińskiemu telewizor, który został przyjęty.

Źródło: Radio ZET/Telewizja Republika