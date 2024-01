"Pilne! Otrzymaliśmy właśnie informację, że do południa zostanie wdrożona procedura przymusowego dokarmiania. Lekarz poinformował mojego ojca, że wybrana zostanie najbardziej niehumanitarna metoda za pomocą sondy przez nos, pomimo iż wyraził on zgodę na dokarmianie za pomocą kroplówki. Powiedział, że nie będzie negocjował w tej sprawie ze względu na poglądy polityczne mojego ojca. Może to powodować groźne dla zdrowia powikłania" – napisał w serwisie społecznościowym X Kacper Kamiński, syn skazanego polityka PiS.

Mariusz Kamiński przewieziony na SOR

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" informowała, że Mariusz Kamiński został przewieziony z Aresztu Śledczego w Radomiu na SOR do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. – Stan ministra jest poważny. Mamy informację, że nie zagraża życiu, ale sam fakt, że został przewieziony jest dowodem na to, że sytuacja jest naprawdę dramatyczna – komentował w poniedziałek wieczorem doradca prezydenta Błażej Poboży w Telewizji Trwam. Wirtualna Polska podała później, że Kamiński po przejściu badań w szpitalu cywilnym został natychmiast przetransportowany z powrotem do aresztu w Radomiu.

"Podczas pobytu w placówce medycznej znajdującej się poza terenem więzienia osadzony przebywa pod konwojem funkcjonariuszy Służby Więziennej. Po dokonaniu niezbędnych czynności medycznych więzień wraca do zakładu karnego. Taka procedura jest standardowym działaniem Służby Więziennej w podobnych przypadkach" – wyjaśniły służby prasowe Centralnego Zarządu Służby Więziennej (CZSW).

Adam Bodnar podjął decyzję ws. Kamińskiego i Wąsika

– Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar we wtorek, najdalej w środę przekaże prezydentowi dokumenty z opinią w sprawie Macieja Wasika i Mariusza Kamińskiego – powiedziała we wtorek w Polsat News wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart. Z kolei szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek mówił w TVN24, że kiedy Andrzej Duda otrzyma dokumenty od resortu sprawiedliwości podejmie decyzje "na bazie konstytucji i Kodeksu postępowania karnego, bo każde ułaskawienie jest konstytucyjne".

– Panie Bodnar, niech pan wreszcie prześle te opinie i te akta. Niech pan nie będzie po prostu sadystą, niech pan przypomni sobie, że kiedyś pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pan kiedyś był RPO, czy pan jest rzecznikiem Platformy Obywatelskiej – wezwał Mastalerek.

Źródło: Radio ZET