Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że Mariusz Kamiński został przewieziony ze szpitala więziennego do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w poniedziałek po południu. Placówka jest jednym z dwóch wieloprofilowych szpitali w mieście.

Mariusz Kamiński trafił na SOR

Portal "GW" przypomina, że syn polityka Kacper poinformował wcześniej w Telewizji Republika, że jego ojciec cierpi na cukrzycę. - Cukrzyca obciąża każdy organizm, a siłą rzeczy, z upływem czasu wpływa też na stan zdrowia mojego klienta. Coraz bardziej rzutuje także ten wyniszczający efekt związany z nieprzyjmowaniem pokarmów - powiedział z kolei mec. Michał Zuchmantowicz, pełnomocnik Kamińskiego, cytowany przez Onet.

- Nie wykluczamy nawet, że może dojść do wstrząsu hipoglikemicznego - dodał Zuchmantowicz. Zapewnił jednocześnie, że Mariusz Kamiński ma dostęp do wszystkich przyjmowanych przez niego leków.

Kamiński trafił na SOR. TV Republika pokazuje nagranie

Z ustaleń "Gazety Wyborczej" dowiadujemy się też, że to właśnie cukrzyca i efekty strajku głodowego - m.in. niskie tętno - przyczyniły się do podjęcia decyzji o przewiezieniu Kamińskiego na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Dodano, że stan Mariusza Kamińskiego jest określany jako stabilny. Na ten moment nie wiadomo, czy polityk wróci do aresztu, czy może zostanie na dłużej w placówce medycznej.

Na profilu Telewizji Republika pojawiło się też nagranie, na którym widać karetkę na sygnałach świetlnych. W poście zasugerowano, że film przedstawia moment przewiezienia Mariusza Kamińskiego do szpitala. Na ten moment nie sposób jednak potwierdzić autentyczności nagrania.

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Wyborcza"/Onet