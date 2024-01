Marsz 11 stycznia na żywo. PiS organizuje przed Sejmem Protest Wolnych Polaków

Protest Wolnych Polaków organizuje przed Sejmem 11 stycznia Prawo i Sprawiedliwość. Manifestację relacjonujemy na żywo na RadioZET.pl.

Protest Wolnych Polaków NA ŻYWO

Protest Wolnych Polaków 11 stycznia przed Sejmem i marsz pod TVP

Protest Wolnych Polaków organizowany przed Sejmem przez PiS będzie zabezpieczać kilka tysięcy funkcjonariuszy. Według informacji Kancelarii Sejmu organizatorzy zgłosili udział 50 tysięcy osób.

Podczas manifestacji głos zabiorą m.in. lider PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. O godz. 18 sprzed Sejmu w "Marszu Wolnych Polaków" uczestnicy protestu udadzą się na Plac Powstańców przed siedzibę TVP.

11 stycznia barierki wróciły przed Sejm

Przed Sejm w czwartek wróciły barierki. - Zgodziłem się, by w związku z zaplanowanym na czwartek protestem przed Sejmem zostały postawione barierki; poprosiła o to policja, która dała do zrozumienia, że to kwestia bezpieczeństwa - powiedział w czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Jutro do 5 rano ma ich nie być - zaznaczył. Podkreślił, że "to jest coś, czego on by nie chciał oglądać pod Sejmem". Jak jednocześnie zaznaczył, było to konsultowane z policją, która "jednoznacznie poprosiła o to". "Dała nam do zrozumienia, że to jest kwestia zdrowia, życia, bezpieczeństwa funkcjonariuszy i protestujących" - dodał.

- Myśmy tam mieli plan taki i nalegaliśmy na to, by tam stali tylko funkcjonariusze w kordonie (...). Ale policja, Komenda Stołeczna stała bardzo twardo na stanowisku, że akurat na ten czas to może zagrażać zdrowiu, życiu funkcjonariuszy. A ja nie będę się zgadzał na narażanie zdrowia i życia kogokolwiek, nawet jeżeli ktoś teraz z PiS-u czy z innej partii będzie krzyczał, że "Hołownia postawił barierki" - powiedział.

Źródło: Radio ZET