Marsz Miliona Serc bez Trzeciej Drogi. Kosiniak-Kamysz: Zamiast tego tysiąc spotkań w całej Polsce

Czy wybieracie się na Marsz Miliona Serc? - Nie ma co konkurować, jeżeli ktoś sobie organizuje wspaniałe wydarzenie, to trzeba to uszanować. Tysiąc spotkań w całej Polsce w ten weekend 30 września - 1 października. My jedziemy też do ludzi, do których trzeba dotrzeć, żebyśmy wygrali wybory. Wszystko jest ważne - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz – prezes PSL, Trzecia Droga, w „Grze o głosy” u Beaty Lubeckiej i Michała Wróblewskiego.

„Od naszej mobilizacji będzie wiele zależało, ale nie tylko w jednym miejscu, tylko w całej Polsce” - Są różne komitety wyborcze. To jest bardzo ważna decyzja, jaką się prowadzi strategię wyborczą. Każdy robi , to co jest w stanie zrobić najlepiej. Bardzo dobrze, że będzie ten marsz. Bardzo dobrze, że jest mobilizacja. Od naszej mobilizacji będzie wiele zależało, ale nie tylko w jednym miejscu, tylko w całej Polsce – zaakcentował Kosiniak-Kamysz.

"To kompletnie zniszczy polski rynek. Jesteśmy za tym, żeby embargo było rozszerzone na inne produkty rolno" - Walczymy o to, żeby nie było napływu nie tylko zboża, ale ja dzisiaj mam sygnały, że coraz więcej warzyw, ziemniaki, buraki ćwikłowe napływają do Polski. To kompletnie zniszczy polski rynek. Jesteśmy za tym, żeby embargo było rozszerzone na inne produkty rolno – spożywcze. Wymieniamy je w ustawie, którą złożyliśmy w 2022 w lipcu, o systemie kaucyjnym. Wtedy nie trzeba embarga wprowadzać na nic, tylko system kaucyjny, żeby ta żywność trafiała do Afryki - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Słuchacz: Co politycy PSL osiągnęli w Unii Europejskiej?

"Nie wolno w walce politycznej łamać racji stanu, żeby zyskać kilka głosów" Czy widział pan spoty, w których występuje Mariusz Błaszczak? Według niego i posiadanych dokumentów, rząd Donalda Tuska miałby, w razie wojny, oddać pół Polski, a Warszawa byłaby miastem frontowym. - Widziałem. Tak, o odtajnieniu najbardziej ścisłych tajemnic państwowych. Te wiadomość trzymali przez ostatnie 8 lat w ukryciu i dopiero teraz przyszedł czas ją odtajnić?

„Dziś 17 września, wtedy też rządząca sanacja mówiła, że jest zwarta, silna, gotowa” - Wydaje mi się, że plany operacji wojskowych są jednak ukrywane przed potencjalnymi wrogami, a nie odtajniane. Na pewno różnego rodzaju ewentualności się rozważa na wypadek konfliktów zbrojnych. Przyjmuje się różne strategie, założenia, rozwój wypadków. Niestety w historii Polski mamy taki doświadczenia. Dziś 17 września, wtedy też rządząca sanacja mówiła, że jest zwarta, silna, gotowa. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj rządzący nawiązują do tych rządów sprzed ’39 roku.

Jak to się ma do polskiej racji stanu? - Jest ciągłość władzy, pewna kontynuacja, są pewne zasady. Nie wolno w walce politycznej łamać racji stanu i używać jej do tego, żeby zyskać kilka głosów – stwierdził szef PSL.

Czy dzisiaj podpisałby się pan pod taką doktryną wojskową? - Ale tych doktryn było kilka. Zawsze będziemy walczyć o każdą część Polski. To jest wzmacnianie bezpieczeństwa, takie łamanie wspólnoty? Tam była ta wypowiedź o Buczy. To jest brak szacunku dla ofiar tego ludobójstwa, którego dokonał Putin – zaakcentował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sondaże przedwyborcze. Czy PSL będzie w Sejmie po wyborach? - Ja już tę walkę z sondażami toczę od wielu, wielu lat. Poważnie podchodzimy zawsze. Tylko to, co pokazaliście, mieliśmy bardzo dobre sondaże, a wynik nie był najlepszy, mieliśmy gorsze sondaże, a wyniku był bardzo dobry. Proszę nie wierzy w te sondaże, które często kreują rzeczywistość, a nie opisują. Wierzy w jeden prawdziwy sondaż, za miesiąc o tej porze już będziemy znali wyniki tego sondażu. Pamiętam rok 2019, gdy wystartowaliśmy. 2% w sierpniu, 3 % we wrześniu, prawie 9 było w dniu wyborów. Teraz idziecie jako koalicja. Po co wam to było? - Bo połączyliśmy siły, bo nie ma rozdrobnienia, bo jest wtedy szansa na to, że z metodą D'Hondta wygramy i z niej skorzystamy. Moim zdaniem my walczymy nie o 8, nie o 10, ale o 13 – 15%. Tak to czuję. Proszę nie mówić jaki mamy kłopot. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborczy. Proszę się nie bać, proszę zagłosować. Jesteśmy w kampanii wyborczej, będę agitował, zachęcał do głosowania na Trzecią Drogę oczywiście – zapewniał Kosiniak-Kamysz.

RadioZET.pl