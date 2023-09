Tusk postawił jasny cel. Taki ma być efekt Marszu Miliona Serc. Ale jest też ryzyko

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Partie i koalicje walczące o jak najlepszy wynik robią wszystko, aby zmobilizować swoich zwolenników. Tak działa m.in. Koalicja Obywatelska, przygotowująca się do Marszu Miliona Serc, który 1 października przejdzie ulicami Warszawy.

Politycy KO są przekonani, że frekwencja będzie jeszcze większa niż na Marszu 4 czerwca. Wtedy w manifestacji wzięło udział od 300 do nawet 500 tysięcy osób, teraz spodziewanych jest nawet milion osób. Ma w tym pomóc m.in. zmiana trasy marszu i wybór szerszych arterii (np. Marszałkowskiej od strony Ronda Dmowskiego).

Marsz Miliona Serc. Mobilizacja KO, liderów Trzeciej Drogi nie będzie

Wirtualna Polska przybliżyła kulisy organizacji tej demonstracji. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że tym razem "głównym aktorem ma być zmobilizowany tłum głodny zmiany", a "wystąpienia polityczne będą krótsze". Głos zabiorą nie tylko Donald Tusk i Rafał Trzaskowski, ale też m.in. współlider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. W wydarzeniu nie będą uczestniczyć liderzy Trzeciej Drogi (Polska 2050 + PSL).

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, choć nie są przeciwni formule marszu, już wcześniej zadeklarowali, że tego dnia będą w terenie. - To ich decyzja, choć trudna do zrozumienia - przyznali politycy KO w rozmowie z WP. Polskę 2050 będą jednak reprezentować kandydaci z listy warszawskiej: Michał Kobosko i Ryszard Petru. Co ciekawe, przedstawiciele TD argumentowali swoją decyzję tym, że ich elektorat jest podzielony ws. zaangażowania w marsz.

Obawiali się, że część potencjalnych wyborców albo tych "wahających się", nie zagłosuje na komitet, który uzna to za "przystawkę do Platformy". Jedno z badań miało pokazać udział liderów w marszu w proporcji 60:40 na korzyść przeciwników uczestnictwa w manifestacji. - Obawiamy się, że 40 proc. zwolenników nie wybaczy braku obecności i nie odda na nich głosu - ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską polityk KO. Z kolei politycy Polski 2050 przyznali, że "odrzucają ten szantaż emocjonalny".

Cel marszu? Politycy KO: mijanka z PiS

Jaki cel Donald Tusk i KO stawiają sobie w kontekście 1 października? Na pewno wzrost poparcia, w kuluarach mówi się nawet o 3-4 punktach procentowych w sondażach. - Mijanka z PiS jest możliwa. Celem jest zwycięstwo, ewentualnie wynik zbliżony do PiS - przekonuje jeden z rozmówców WP. "Ewentualne fiasko frekwencyjne byłoby więc poważnym ciosem wizerunkowym w Koalicję Obywatelską, które może być wyjątkowo kosztowne na dwa tygodnie przed wyborami" - przypomina portal.

Paliwem dla tak optymistycznego myślenia jest dostrzegalny ostatnio w sondażach wzrost liczby niezdecydowanych, którzy - jak wynika np. z ostatniego badania Ipsos dla OKO.Press i TOK FM - w zdecydowanej większości są skłonni głosować na obecną opozycję, a nie na PiS.