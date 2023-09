Marsz Miliona Serc. Pani Joanna pominięta. "Moja historia została wykorzystana"

W niedzielę 1 października o godzinie 12 wyruszy – z ronda Dmowskiego – Marsz Miliona Serc organizowany przez Donalda Tuska. Uczestnicy demonstracji przejdą ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską i Jana Pawła II do Ronda Radosława. Lider PO zapowiadał organizację marszu w lipcu, gdy cała Polska żyła sprawą pani Joanny z Krakowa. Kobieta ujawniła, że policjanci kazali się jej rozbierać do naga, wykonywać przysiady i kaszleć, bo szukali tabletek poronnych, które wcześniej zażyła. – Ten wstrząsający obraz to coś więcej niż kolejny dramat Polki w państwie rządzonym przez PiS – mówił wówczas Tusk.

Marsz Miliona Serc bez pani Joanny

W przededniu marszu Tuska gościnią programu "Kampania w TOK-u" była pani Joanna. Kobieta poinformowała, że ostatecznie nikt jej na demonstrację nie zaprosił. Marsz Miliona Serc nazwała "przedwyborczym happeningiem".

– Moja historia została wykorzystana do budowania politycznego kapitału i do przedwyborczej gry. […] Mam wrażenie, że w momencie, kiedy marsz został ogłoszony, to przestało chodzić o mnie, czy o prawa reprodukcyjne kobiet, a najważniejsza stała się przepychanka z PiS-em – stwierdziła.

Równocześnie dodała, że lipcowy gest Tuska pomógł jej w nagłośnieniu swojej historii. – Wszyscy, łącznie z politykami i polityczkami z PiS-u przyznali, że w Polsce można legalnie przeprowadzić aborcję farmakologiczną. I to jak sądzę jest największy sukces, ale oczywiście, to nie koniec walki o prawa kobiet – zapowiedziała. – Dążymy do sytuacji, w której aborcja będzie możliwie dostępna dla wszystkich kobiet. Nie tylko tych uprzywilejowanych – dodała.