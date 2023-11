Szymon Hołownia został podczas pierwszego posiedzenia Sejmu wybrany marszałkiem izby. Wcześniej jego kandydaturę zachwalał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił sylwetkę Szymona Hołowni i uzasadnił, dlaczego Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Lewica popierają tę kandydaturę. Szef PSL wymienił doświadczenie medialne, erudycję, odpowiedzialność za słowo i wrażliwość społeczną jako przymioty, które przemawiają za wyborem Hołowni.

- Szymon Hołownia sztukę posługiwania się słowem opanował do perfekcji - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że lider Polski 2050 zrezygnował z wygodnego życia dla pracy dla społeczeństwa. Zwrócił też uwagę na działalność dobroczynną Hołowni i „pochylenie się nad tymi, których los doświadczył najtrudniej, tych, którzy potrzebują wielkiego wsparcia”. - Bez kontaktu społecznego [człowiek - przyp. red.] odrywa się od rzeczywistości, a to w historii polskiego parlamentaryzmu, również tej niedawnej, źle się skończyło - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Nowy marszałek podziękował posłom za zaufanie. - Ja przyszedłem do polityki spoza polityki. Nie znam jej wszystkich trików, ale znam jej serce, o którym czasem się zapomina. Polityka to nie przemoc, ale to troska - tłumaczył Szymon Hołownia.

Przewodniczący izby powiedział, że zasiadają na sali przedstawiciele ugrupowań, z którymi głęboko się nie zgadza, „ale są tutaj z woli Polek i Polaków”. Zastrzegł, że „Sejm nie będzie azylem dla przestępców, nigdy więcej trybuną dla pogardy”.

