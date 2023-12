Marszałek senior twierdzi, że Braun nie działał samodzielnie. "Robota rodem z Kremla"

Nie milkną echa wtorkowego skandalu wywołanego przez Grzegorza Brauna. Poseł Konfederacji potraktował gaśnicą świece zapalone w Sejmie z okazji Chanuki, a następnie wygłosił przemówienie nacechowane antysemicko i propagujące nienawiść. Do sprawy odniósł się marszałek senior i poseł PSL Marek Sawicki, który uważa, że działania Brauna mógł inspirować Kreml.

Marek Sawicki komentuje skandaliczne zachowanie Grzegorza Brauna

We wtorek po południu w Sejmie poseł Konfederacji Grzegorz Braun chwycił za gaśnicę i zgasił świece chanukowe. Na nagraniu widać osoby znajdujące się w pobliżu pokryte proszkiem z gaśnicy, niektórzy wymagali interwencji lekarskiej. Następnie parlamentarzysta tłumaczył się na sali plenarnej, określając Chanukę m.in. jako "szatańską" i mówiąc, że przywraca "normalność".

Do sprawy odniósł się w środę w Polskim Radiu poseł PSL i marszałek senior Marek Sawicki. - Z kadencji na kadencję jakość parlamentaryzmu niestety psuje się i to psują go politycy, psują go posłowie - ocenił.

- To wczorajsze zachowanie, w mojej ocenie, nie jest to zachowanie samodzielne pana Brauna. Ja wręcz pytałem się nowych ministrów Sienkiewicza i Siemoniaka, czy my mamy w Polsce jeszcze jakiekolwiek służby wywiadowcze, kontrwywiadowcze i czy oni cokolwiek wiedzą, czy pan poseł Braun jakąkolwiek kontrolą był kiedykolwiek obejmowany - zdradził parlamentarzysta.

Zdaniem ludowca zachowanie Brauna "nie było samodzielne, była to jakaś robota rodem z Kremla". - Ona miała osłabić nasz wizerunek na arenie międzynarodowej, a jednocześnie odsunąć jeszcze ten dzień powołania nowego rządu, bo za chwilę pojawił się wniosek posła Czarnka w sprawie przeniesienia tych obrad na dzień dzisiejszy. Chodziło o to Prawu i Sprawiedliwości przez dłuższy czas, żeby premier Tusk nie jechał na Radę Unii Europejskiej - mówił Sawicki.

Pokreślił, że działania Brauna mógł "inspirować Kreml", zaś PiS "bardzo sprytnie chciało to wykorzystać i to zupełnie niepotrzebnie".

Lewica chce odwołania Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu

Lewica zawnioskowała o wykluczenie Krzysztofa Bosaka z Prezydium Sejmu. Jest to pokłosie wtorkowego skandalu. Kiedy Braun tłumaczył się na sali plenarnej, określając Chanukę m.in. jako "szatańską" i "rasistowską" oraz mówiąc, że przywraca "normalność", obrady prowadził wicemarszałek Krzysztof Bosak.

Marszałek Szymon Hołownia przejął wkrótce prowadzenie obrad i podjął decyzję o wykluczeniu Brauna z udziału w posiedzeniu w związku z uniemożliwieniem prowadzenia prac Sejmu. Poinformował też, że wobec posła zostanie skierowany wniosek do prokuratury w związku z zakłóceniem przez niego obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu.

Pytany, czy Krzysztof Bosak powinien pozostać wicemarszałkiem Sejmu, Marek Sawicki odpowiedział, że to musi przeanalizować Prezydium Sejmu. - Krzysztof Bosak, nie rozumiem, w jakim trybie i dlaczego, po tym całym incydencie dopuścił Brauna ponownie do mównicy, do zabrania głosu - powiedział Sawicki, dodając, że być może Bosak nie zdawał sobie wówczas sprawy z tego, co wydarzyło się w holu sejmowym.

Źródło: Radio ZET/Polskie Radio