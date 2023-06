Masowa kontrola w kuratoriach oświaty. Są wyniki. "Rezultaty szokują"

W odpowiedzi na słowa Mikołaja Pawlaka o kontrolach w szkołach, które zostały wyróżnione w rankingu jako "przyjazne LGBTQ+", autorzy tego plebiscytu - organizacja LGBTPlusMe, Fundacja GrowSpace i jego koordynator Dominik Kuc - zapowiedzieli niedawno ujawnienie wyników kontroli przeprowadzonych we wszystkich 16 kuratoriach w Polsce. Już w piątek 26 maja nieoficjalnie ustaliliśmy, że główne zarzuty będą formułowane pod adresem kuratorium z Małopolski i tamtejszej szefowej - Barbary Nowak.

Kontrola 16 kuratoriów w całej Polsce. Opublikowano wyniki. Małopolska na podium

"Przykład Małopolski dziwi. Kuratorka Oświaty Barbara Nowak wielokrotnie deklaruje na Twitterze i w mediach, że wspiera dzieci i młodzież oraz ich zdrowie psychiczne. Tymczasem, to właśnie małopolskie kuratorium oświaty znalazło się wśród tych, które zadeklarowały, ze działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nie leżą w zakresie ich kompetencji. Barbara Nowak chwali się w odpowiedzi tylko konferencją zorganizowaną pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka" - czytamy w podsumowaniu raportu.

- To absurdalne, że właśnie Małopolskie Kuratorium Oświaty, które jednocześnie tworzy nagonkę na dyrektora szkoły z Tarnowa, deklaruje brak działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na terenie swojego województwa. Ten brak działań może wynikać z tego, ze partyjni kuratorzy są uzależnieni od ministra Czarnka. Działają jak zbrojne ramię prawicowej linii rządu - ocenia z kolei sam Dominik Kuc.

Nawiązał w ten sposób do skandalu z Tarnowa, gdzie kuratorium odwołało dyrektora za to, że ten zgłosił do sądu rodzinnego fakt, iż podopieczna mieszka w domu z matką, która znęca się nad dzieckiem. Dziś na murach szkoły wisi baner z hasłem "Oddajcie nam Rybę" - dyrektor placówki ma na imię Jan Ryba.

Kontrola w kuratorium. Wyniki z 16 województw

Organizatorzy przekonują, że choć Małopolska jest w rankingu wyjątkowym przykładem, nieścisłości notowane są w całej Polsce. Metodologia skupiała się na policzeniu, ile kuratoriów realizuje działania profilaktyczne na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wcześniej ta sama organizacja apelowała o prewencję m.in. suicydalną.

5 kuratoriów oświaty twierdzi, że działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nie mieszczą się w ich kompetencjach

(warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, małopolskie, zachodniopomorskie)

4 kuratoria oświaty deklarują, że działania nie są prowadzone i/lub wzięło w nich udział 0 szkół

(kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, dolnośląskie)

7 kuratoriów oświaty oznajmia, że prowadzi działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 3 instytucje podają dokładne liczby szkół, które są zaangażowane w działach, co świadczy o istnieniu procedur monitorowania efektów.

(podkarpackie, wielkopolskie, pomorskie, świętokrzyskie, lubuskie, śląskie, mazowieckie).

Kontrola rzecznika praw dziecka

W kontekście kontroli Pawlaka Dominik Kuc zdradził w rozmowie z portalem RadioZET.pl, że dotąd nie wiadomo, jak mogłyby przebiegać, ale możliwości są dwie. - Rzecznik Praw Dziecka może wysłać pismo do szkoły z prośbą o wyjaśnienia albo skorzystać z kuratoriów oświaty - tłumaczy.

- Według słów RPD kontrole miały rozpocząć się w maju, ale nie dotarły do nas żadne informacje. Monitorujemy sytuację, jesteśmy w kontakcie z dyrekcjami szkół i samą młodzieżą - zdradza, zastanawiając się, czy zapowiedź Pawlaka nie była w istocie jedynie ukłonem w stronę ministra Czarnka, obecnego wtedy na konferencji Europy Christi, podczas której Pawlak zapowiedział kontrolę w placówkach wspierających osoby LGBTQ+.

