Mastalerek broni Kaczyńskiego. "Trzeba go zrozumieć. Jest obrzydliwie prowokowany"

Jarosław Kaczyński wzbudza ostatnio kontrowersje swoimi zachowaniami. Rozmawiając w Sejmie z dziennikarzami prezes PiS oskarżył rząd o możliwość posunięcia się do zabójstw politycznych.

Mastalerek broni Kaczyńskiego. "Jest obrzydliwie prowokowany"

Z kolei w trakcie obchodów miesięcznicy smoleńskiej zerwał transparent z napisem “Kłamstwo Smoleńskie”, który trzymały osoby protestujące w pobliżu pomnika ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku, a jednego z protestujących wulgarnie zwyzywał.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z Radiem ZET Marcin Mastalerek. Chociaż szef Gabinetu Prezydenta jest skonfliktowany z Kaczyńskim (z którym - jak sam przyznał - "nie rozmawia od 9 lat") i jeszcze niedawno wysyłał go na polityczną emeryturę, to w tej sytuacji go bronił.

Na pytanie prowadzącego Bogdana Rymanowskiego "w jakiej kondycji intelektualnej jest dziś Jarosław Kaczyński?", Mastalarek najpierw uniknął odpowiedzi, a następnie pozwolił sobie na komentarz, że "rozumie go". Jego zdaniem lider PiS "jest prowokowany w sposób obrzydliwy". - Widzimy, co się dzieje, te wszystkie transparenty to jest barbarzyństwo. Trzeba zrozumieć człowieka, którego brat-bliźniak zginął w Smoleńsku - dodał.

Na uwagę, że chodzi bardziej o wypowiedzi takie, jak o "zabójstwach politycznych", Mastalerek odpowiedział, iż "prezes przypomniał po prostu, że takie rzeczy działy się w historii".

Wspomniał o zabójstwie, które miało miejsce 19 października 2010 roku w jednym z biur PiS W Łodzi. Wówczas były członek PO Ryszard Cyba zastrzelił działacza PiS Marka Rosiaka. Sprawca został skazany na dożywocie, a tragedia odbiła się szerokim echem w mediach i polskim życiu publicznym.

Źródło: Radio ZET