Mastalerek odpowiada na słowa Tuska o przedterminowych wyborach. "Ma polecenie od Webera"?

Donald Tusk odniósł się we wtorek do ryzyka skierowania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy budżetowej na 2024 rok do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. - Prezydent musiałby odmówić podpisania, uznając, że go nie dostał, albo że to, co dostał, nie jest budżetem. [...] Wydaje mi się, że pan prezydent Duda już wiele razy pokazywał, że on nie ma temperamentu takiego ryzykanta czy hazardzisty. To spokojny człowiek w sumie. Więc nie sądzę, żeby chciał się wdawać w taką awanturę - orzekł szef rządu.

- Jeśli rzeczywiście jakąś nadzwyczajną kreatywnością znajdą sposób, żeby blokować możliwości funkcjonowania państwa, jeśli prezydent Duda na prawdę na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów - dodał.

Tusk mówił o przedterminowych wyborach. Mastalerek komentuje

Na słowa szefa rządu zareagował Pałac Prezydencki. - Premier Donald Tusk próbuje wmieszać prezydenta w swoje partyjne gierki, a przecież mówiliśmy wielokrotnie, że prezydent Andrzej Duda uważa, że wybory się odbyły, powstał nowy rząd, który ma sejmową większość i nie ma dziś potrzeby nowych wyborów parlamentarnych - skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską prezydencki minister Marcin Mastalerek.

- Jeśli premier Donald Tusk uważa, że są potrzebne wybory, bo chce na przykład wyeliminować swoich koalicjantów, to niech złoży wniosek o samorozwiązanie Sejmu. Chyba że premier Tusk ma inne polecenia od szefa jego partii Manfreda Webera? - dodał szef gabinetu prezydenta. - Przecież prezes PiS Jarosław Kaczyński poprze ten wniosek, bo mówił, że potrzebne są przyspieszone wybory - podsumował Mastalerek.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska