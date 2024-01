Matczak chce, aby Kamiński i Wąsik wyszli z więzienia. "Nie zwariowaliśmy"

Prof. Marcin Matczak jest doskonale znany ze swojej ostrej krytyki rządów PiS. W ostatnim czasie podzielił się jednak z opinią publiczną szeregiem komentarzy, w których ostrzegał przed zbyt daleko idącym radykalizmem w rozliczaniu poprzedniego rządu. Mówił o tym m.in. w podcaście "Machina Władzy" w Radiu ZET.

- W 1998 roku obecny prezydent Turcji Erdogan został wsadzony do więzienia przez swoich przeciwników politycznych. I on wyszedł z tego więzienia i to nic nie pomogło, dlatego, że później wygrał wybory i już nie brał jeńców. I wiemy co się stało. Mamy doświadczenia takie, które pokazują, że proste rozwiązanie sprawy: "wszystkich ich wsadzić do więzienia", to jest półśrodek, bo dalej są ludzie, którzy nawet jeśli X się wsadzi do więzienia, to wybiorą sobie Y, który będzie ich reprezentował - mówił w Radiu ZET Matczak.

Marcin Matczak: To nie ma być gest wobec twardych elektoratów PiS czy KO

Teraz prof. Matczak przekonuje, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni wyjść z więzienia. "Ani ja, ani red. Stankiewicz nie zwariowaliśmy, postulując, aby minister Bodnar zwolnił Wąsika i Kamińskiego. To nie ma być gest wobec twardych elektoratów PiS czy KO - tam taki gest niczego nie zmieni. To ma być gest wobec milczącej większości, która potrzebuje zmiany stylu władzy - na taki, w którym prawo nie jest narzędziem uderzania w drugą stronę polityczną, ale narzędziem kończenia konfliktów" - napisał na Twitterze (X).

"Po takim geście ministra (Adama Bodnara - red.) inne działania rozliczeniowe wobec PiS będą odbierane przez milczącą większość, tę zmęczoną konfliktem wspólnotę, jako bardziej sprawiedliwe. Bo skoro w jednej sprawie minister Bodnar uwzględniłby inny interes niż interes swojego ugrupowania, pozwalałoby to sądzić, że w innych sprawach także reprezentuje interes publiczny, a nie partyjny. To jest różnica w stosunku do tego, co robił PiS i Ziobro, różnica, na którą czeka milcząca większość, która ruszył 15.10 do wyborów, żeby zobaczyć zmianę" - czytamy we wpisie prawnika.

Magdalena Filiks: Styl polityki nie ma nic wspólnego z bezkarnością

Poglądy profesora wywołują spore emocje w sieci. "Panie Marcinie, jeszcze kilka dni się przemęczą i Duda podpisze akt łaski, przecież dostał już dyspozycję w tej sprawie od Jarosława Kaczyńskiego" - napisała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Tzw. milcząca większość poszła do wyborów robiąc rekordową i historyczną frekwencję. Nie znam ani jednej osoby oddającej głos na opozycję i przeciwko PiS, która oczekiwałby, żeby wypuszczać z więzienia przestępców. Styl polityki nie ma nic wspólnego z bezkarnością" - skomentowała posłanka Magdalena Filiks z KO.

"Zwolnienie z kary w rozumieniu art. 568 kpk nie może być podyktowane robieniem jakichkolwiek gestów o charakterze politycznym. Byłoby to niehumanitarne, bo przedmiotowe potraktowanie skazanych: tych dwóch i w ogóle wszystkich" - skomentował karnista dr hab. Mikołaj Małecki.

Źródło: Radio ZET