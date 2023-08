Media: kolejne pytania w referendum. Są przecieki ze sztabu PiS

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Ich termin ogłosił we wtorek prezydent Andrzej Duda. Oznacza to, iż oficjalnie ruszyła kampania wyborcza, która w tym roku potrwa zaledwie dwa miesiące.

Równolegle z wyborami ma zostać zorganizowane okolicznościowe referendum. To pomysł PiS, które w ten sposób chce zachęcić do pójścia do urn swój najtwardszy, konserwatywny elektorat, licząc na wysoki wynik. Propozycje pytań referendalnych mają paść podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które zaplanowane zostało na 16-17 sierpnia.

Nieoficjalnie: PiS rozważa kolejne pytania w referendum

Początkowo rząd chciał zapytać Polaków o to, co sądzą na temat przymusowej relokacji migrantów. Okazuje się jednak, że to nie wszystko. Sztab PiS poważnie rozważa, by rozszerzyć spektrum zagadnień poruszonych w referendum. Jak dowiedział się Polsat News, "najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest zadanie czterech pytań".

- Na stole leżą propozycje konkretnych pytań: oprócz sprawy imigrantów chcemy zapytać o kwestie wieku emerytalnego, rozważamy też konkretne pytania skierowane bezpośrednio do rolników - przekazał stacji jeden z członków sztabu partii rządzącej. Ostateczny kształt pytań ma zostać zaakceptowany w następnym tygodniu.

To, że liczba pytań referendalnych może wzrosnąć, sugerował już w rozmowie z Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. - Na pewno będzie jedno pytanie. Natomiast nie wykluczam, że faktycznie może być ich więcej. Trwają dyskusje na ten temat. Na ten moment jest to jedno, dotyczące przymusowej relokacji, a właściwie jej blokady - tłumaczył.

Przeciwnicy PiS krytykują ideę łączenia referendum z wyborami. Zdaniem lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza to "próba podzielenia partii opozycyjnych". Przypomnijmy, że aby referendum było wiążące, musi w nim wziąć udział powyżej 50 proc. osób uprawnionych do głosowania.

RadioZET.pl/polsatnews.pl