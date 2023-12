Medioznawcy wyjaśniają stan likwidacji TVP. "Dla spółki to sytuacja trudna"

TVP, Polskie Radio i PAP od środowego popołudnia postawione są w stan likwidacji. Informację potwierdził minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, który po posiedzeniu rządu opublikował oświadczenie w tej sprawie. Jako bezpośredni powód swojej decyzji podał brak zgody prezydenta Andrzeja Dudy na 3 mld zł na TVP i Polskie Radio w 2024 roku. Taki zapis znalazł się w zawetowanej przez głowę państwa ustawie okołobudżetowej.

Medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Maciej Mrozowski tłumaczył w rozmowie z Radiem ZET, że minister Sienkiewicz chciał wyprzedzić batalię sądową o wpisanie zmian w zarządzie i Radzie Nadzorczej TVP do Krajowego Rejestru Sądowego. W drugi dzień Świąt Rada Mediów Narodowych, w której większość mają nominanci PiS, powołała na prezesa TVP skompromitowanego byłego szefa "Wiadomości" Michała Adamczyka. Stało się to mimo to, że od ubiegłego tygodnia nowa Rada Nadzorcza TVP powołała na prezesa Tomasza Syguta.

Stan likwidacji w TVP, PAP i Polskim Radiu. Medioznawcy wyjaśniają

- Minister zorientował się, że sprawa w sądzie rejestrowym jest raczej przegrana i jednak przyklepie kandydaturę (Michała - red.) Adamczyka, bo tak było do tej pory według ustawy - komentował medioznawca. W jego oceine rząd Donalda Tuska środową decyzją chce dążyć do jak najszybszego zakończenia procesu przejmowania TVP i reszty mediów publicznych.

- W ten sposób rząd otrzymuje otwartą kartę do kreacji nowej struktury instytucjonalnej i organizacyjnej i nowych zasad finansowania. Wszystko zaczynamy od nowa - tłumaczył.

Zdaniem profesora po postawieniu spółki w stan likwidacji władze TVP, powołane przez Radę Mediów Narodowych, tracą jakikolwiek wpływ na telewizję. Minister kultury może teraz powołać tam likwidatora, który ma kilka miesięcy na restrukturyzację spółki, a to także czas dla polityków na przygotowanie nowej ustawy medialnej, która powoła do życia już nową telewizję i radio.

Z kolei prof. Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), wyjaśnił, że "w przypadku likwidacji możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy ze względu na likwidację zakładu pracy". - Nawet bez uwzględniania dodatkowych okoliczności również można rozwiązać inne kontrakty. Dla spółki jest to sytuacja trudna, bo kontrahenci mogą żądać terminowej spłaty zobowiązań, a banki mogą wycofywać linie kredytowe - mówił w rozmowie z Radiem ZET.

Źródło: Radio ZET