Mentzen brutalnie zweryfikowany w polityce? "Łatwo jest wrzucać filmy na TikToka"

Artur Dziambor - były poseł Konfederacji, obecnie członek koła Wolnościowcy - był gościem najnowszego odcinka podcastu Radia ZET „Machina Władzy”. Rozmowa toczyła się tuż po obchodach 19. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dziambor przyznał, że w 2004 był temu przeciwny.

"Nie chcę, by Unia mówiła nam, jak mamy żyć"

- Uważałem i uważam dziś, że Unia nie powinna być takim biurokratyczno-administracyjnym potworkiem, "superpaństwem" kierowanym przez Komisję Europejską - tłumaczył. Jego zdaniem UE powinna być "wspólnotą państw niepodległych, które mają otwarte granice, przepływ dóbr, towarów, ludzi, nie mają żadnych murów, zasieków ani też żadnych ceł". - Do tego naprawdę nie potrzeba żadnej biurokratycznej machiny - powiedział. Wskazywał na absurdy niektórych unijnych przepisów, jak "mierzenie, czy trawa jest dostatecznie zielona".

Dodał, że często głosuje "przeciw decyzjom narzucanym jako unijnym dyrektywom" i że "Unia w ogóle nie powinna ingerować w politykę". - Kwestie społeczne, gospodarcze, sądownicze, obronne, wszystko, co składa się na ustrój państwa. Kraje Europy się między sobą różnią, a dążenie UE jest takie, by wszystkie stały się taką magmą. By były tylko prowincjami zarządzanymi z Brukseli - stwierdził. Przypomniał, że "nie ma miesiąca, by jakieś przepisy unijne nie zostały przyjęte w Sejmie".

- Niektóre są dobre, niektóre złe, ale na wszystkie trzeba się godzić i być grzecznym, bo jesteśmy w Unii - utyskiwał, dodając, że wartością jest to, iż "państwa się od siebie różnią". W sporze Warszawa-Bruksela nie stanął jednak po stronie rządu. - PiS tragicznie zarządza wymiarem sprawiedliwości. Cała tzw. reforma sądownictwa polegała w gruncie rzeczy na wyrzuceniu tamtych i wstawieniu swoich. Ale z drugiej strony nie chciałbym, żeby UE tłumaczyła nam, jak mamy żyć - ocenił.

Koalicja Konfederacja-PiS? "Taki mariaż jest możliwy"

W rozmowie nie mogło zabraknąć wątku związanego z dawną formacją Dziambora, czyli Konfederacją. Gość podcastu – wraz z posłami Dobromirem Sośnierzem i Jakubem Kuleszą – odszedł stamtąd jesienią 2022 roku. Jak ocenia wysokie notowania swojego dawnego ugrupowania i czy przewiduje, że może ono po wyborach wejść w koalicję z PiS?

- Większość sondaży pokazuje, że Konfederacja wróciła do stanu sprzed wojny w Ukrainie, czyli do 8-10 proc. i bycia takim języczkiem u wagi - stwierdził. Zwrócił uwagę, że większość polityków obecnej Konfederacji - głównie narodowców - "zniosłaby jeszcze koalicję z PiS, ale nie znieśliby sojuszu z Tuskiem czy Lewicą". Na uwagę, że Krzysztof Bosak był kiedyś członkiem LPR, która w latach 2005-07 współrządziła z PiS, odparł, że "on może faktycznie byłby mniej chętny".

Zaznaczył jednak, że polityka to sztuka kompromisu i że jeśli jego dawna formacja miałaby iść w kierunku współpracy z PiS, to wtedy, jeśli otrzymałaby gwarancję realizacji części programu. - PiS zdaje sobie sprawę, że jest partią intelektualnie nieestetyczną i musiało wymyślić sposób, by przekonać do siebie większość obywateli. Tym czymś było tzw. przekupstwo polityczne - w ten sposób opisał politykę PiS, opartą przede wszystkim na transferach socjalnych.

Czy w takim razie da się pogodzić skrajnie wolnorynkową agendę Konfederacji z prospołeczną polityką PiS? Dziambor odpowiedział przykładami Pawła Kukiza i Zbigniewa Ziobry. Jego zdaniem pierwszy, będąc zwolennikiem demokracji bezpośredniej, oraz drugi, będąc politykiem eurosceptycznym, mimo wszystko wciąż trwają we współpracy ze "znajdującym się dokładnie po drugiej stronie" PiS. - Uważam, że taki mariaż, choć trudny, jest możliwy - skomentował.

Mentzen zweryfikowany w polityce? "Łatwo się wrzuca filmy na TikToka"

Czy jego zdaniem Sławomir Mentzen to nowy „zbawca” polskiej prawicy czy jednak zostanie brutalnie zweryfikowany przez czynną politykę? Eksperci zwracają uwagę na rozdźwięk między pewną siebie (czasem wręcz arogancką) retoryką szefa Nowej Nadziei (jednej z partii tworzących Konfederację) w mediach społecznościowych a tym, jak diametralnie inne wrażenie sprawia w wywiadach dla mediów tradycyjnych.

- Łatwo się tworzy filmy na TikToka, w których mówi się tylko to, co i jak chce się powiedzieć. A np. w takim wywiadzie, jak nasz, to pan zadaje pytania, a ja się muszę dostosować i na szybko reagować. W takiej weryfikacji kolega Sławek nie jest już tak mocny - mówił Dziambor.

Wolnościowcy wystartują do Sejmu?

W ostatnim segmencie rozmowy Dziambor zdradził, że chciałby wraz z Wolnościowcami wystartować do Sejmu i stworzyć listy we wszystkich okręgach wyborczych. - Powiem tak: byłoby mi bardzo smutno, gdybym został w domu i śledził wieczór wyborczy sprzed telewizora - przyznał.

W innym fragmencie rozmowy - choć odnoszącym się do sytuacji po wyborach - przekonywał, że jeśli władzę przejęłaby obecna opozycja, to "nie będzie żadnego rozliczenia PiS". - Będzie to polegało jedynie na tym, że ludzie PiS stracą stanowiska w spółkach państwowych i np. na miejsce pana Obajtka wskoczy ktoś bliższy PO czy Lewicy - mówił, tłumacząc, że już historia polskiej transformacji i przejęcia władzy z rąk PZPR przez "Solidarność" pokazuje, że w Polsce nie ma tradycji "rozliczania przeciwników".

RadioZET.pl