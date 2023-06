Mentzen mówił prawdę o imigrantach w Polsce? "Demagog" zweryfikował jego słowa

Wypowiedź Sławomira Mentzena dotycząca imigrantów w Polsce została oceniona jako "nieweryfikowalna". Polityk twierdził, że PiS krytycznie wypowiada się o unijnym programie, w ramach którego do Polski trafiłoby co najwyżej 2 tys. migrantów, a – równocześnie – za rządów Zjednoczonej Prawicy do Polski masowo mają trafiać imigranci z państw muzułmańskich, o których partia rządząca milczy.

Jak wyglądają fakty? "Od stycznia do grudnia 2022 roku granicę Polski przekroczyło 12 799 085 osób spoza krajów Unii Europejskiej, z czego z państw muzułmańskich wjechały do Polski łącznie 183 564 osoby. Przytoczone dane nie pokazują jednak dokładnie, ile osób zostało w Polsce w 2022 roku" - zauważa Stowarzyszenie Demagog.

Według informacji zamieszczonych w portalu Publicznych Służb Zatrudnienia, w 2022 roku wydane zostało 365 490 zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Dla osób pochodzących z państw muzułmańskich wydano łącznie 135 561 zezwoleń na pracę w Polsce. To liczba zbliżona do przywołanej przez Sławomira Mentzena, jednak nie jest równoznaczna z liczbą przybyłych imigrantów. Najwięcej pozwoleń wydano Uzbekom (33,3 tys.) i Turkom (25 tys.). Przywołane przez Mentzena osoby z Bangladeszu otrzymały 13,5 tys. zezwoleń na pracę.

Korzystając z danych dotyczących zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt Demagog przyjrzał się się hipotezie postawionej przez Sławomira Mentzena, który stwierdził, że PiS jest najbardziej proimigrancką partią w historii Polski. Okazuje się, że nie można zweryfikować, jak wyglądała sytuacją z imigracją w całej historii Polski, jednak dostępne dane pozwalają sprawdzić ostatnie 15 lat.

Za rządów PiS doszło do wyraźnego wzrostu wydawanych zarówno zezwoleń na pracę, jak i zezwoleń na pobyt cudzoziemców z krajów muzułmańskich. Jeszcze w 2010 roku wydano łącznie 4,7 tys. zezwoleń na pobyt cudzoziemców w Polsce. Gdy PiS obejmowało władzę w 2015 roku, było to 7,9 tys., natomiast w ubiegłym roku liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie do poziomu 18,6 tys.

Radio ZET dla milionów słuchaczy jest codziennym źródłem informacji, a dla polityków ważnym medium, za pośrednictwem którego docierają do potencjalnych wyborców. Dlatego przed zbliżającymi się wyborami wspólnie ze Stowarzyszeniem Demagog - pierwszą i największą polską organizacją factcheckingową, zrzeszoną w IFCN (International Fact-Checking Network) - uważnie wsłuchujemy się w ich wypowiedzi, które padły na antenie Radia ZET i weryfikujemy przekazywane przez nich informacje.

