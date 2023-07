Mentzen odsłania karty. Jeden z liderów listy w Warszawie zaskakuje

Wybory parlamentarne 2023 mogą przynieść więcej mandatów dla skrajnie prawicowej Konfederacji, co pokazują od kilku tygodni sondaże. Według niektórych z nich koalicja narodowców, libertarianów i antyszczepionkowców może wprowadzić do Sejmu nawet 50 przedstawicieli, czyli pięciokrotnie więcej niż ma obecnie.

W środę Konfederacja ujawniła, kim będzie jeden z liderów list formacji w Warszawie. Chodzi o Jakuba Banasia, prywatnie syna prezesa NIK Mariana Banasia. - Musicie państwo wiedzieć, że Jakub Banaś, tym się różni od Mariana Banasia, że jeszcze bardziej nie lubi PiS-u i jeszcze bardziej chce PiS-owców rozliczyć - mówił Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.

Jakub Banaś w Konfederacji. Będzie startował za Mentzenem

Młody Banaś ma znaleźć się na drugim miejscu listy warszawskiej, zaraz za Mentzenem. - My nie idziemy do tych wyborów, żeby się z PiS-em układać, my nie chcemy targów z PiS-em, my chcemy PiS rozliczyć. Chcemy, żeby te najgorsze w III RP rządy jak najszybciej się zakończyły. Chcemy, żeby nie było więcej telewizji publicznej, która się zachowuje jak gazetka partyjna i od dłuższego czasu udaje, że my w ogóle nie istniejemy - zapowiadał przewodniczący Nowej Nadziei.

Jakub Banaś wymienił trzy punkty, które chce zrealizować jako polityk: "ustawa Wilczka 2.0", której celem będzie odchudzenie państwa, "rozliczenie PiS-u" oraz powstanie pionu prokuratorskiego w NIK. - Wtedy niezależne sądy będą mogły same decydować o materiale zgromadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli, a nie upolityczniona prokuratura, która jest zbrojnym ramieniem partii rządzącej - wyjaśniał.

Z kolei liderem listy Konfederacji w Gdańsku ma być Michał Urbaniak, który już 4 lata temu zdobył z tą formacją mandat poselski. We wtorek na antenie Polsat News oświadczył, że "nie powinno być żadnych aborcji", a przypadki aborcji z gwałtu "prawie nie wydarzają".

