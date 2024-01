Jak ustalili dziennikarze śledczy Radia ZET i radiozet.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca, we wrześniu ubiegłego roku Najwyższa Izba Kontroli miała gotowy raport dotyczący rządowych zakupów maseczek i respiratorów podczas pandemii COVID-19. Na podstawie zawartych w nim wniosków planowano złożyć zawiadomienie do prokuratury na ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Izba chciała zarzucić im niedopełnienie obowiązków.

Według artykułu 231 Kodeksu karnego „funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Dyscyplinarne zwolnienie i „taśmy Banasia”

Na początku września, kiedy Kolegium NIK miało zatwierdzić wyniki kontroli, okazało się, że w dokumentacji brakuje odpowiedzi ze strony rządowej na wystąpienie pokontrolne. Zgodnie z przepisami wskazane w raporcie osoby lub instytucje powinny mieć możliwość ustosunkowania się do oskarżeń i zarzutów kierowanych pod ich adresem. Tymczasem ustalenia kontrolerów nie dotarły do adresatów, a bez tego nie można było zakończyć procedury i publikować wniosków.

Współpracownicy prezesa NIK Mariana Banasia ustalili, że wspomnianych ustaleń nie wysłała sekretarka zatrudniona w gabinecie prezesa. Zarzucono jej zgubienie dokumentu i dyscyplinarnie zwolniono z pracy. Wyników kontroli nie poznaliśmy do dziś. Dopiero w minioną środę Kolegium Najwyższej Izby Kontroli zebrało się po raz pierwszy od września ubiegłego roku.

Radio ZET dotarło do zwolnionej sekretarki. Kobieta twierdzi, że dokumentu nie zgubiła. – Zostałam niesłusznie zwolniona. Uważam, że chciano się mnie pozbyć, żeby na moje miejsce zatrudnić inną osobę. Jako pretekst zarzucono mi zagubienie dokumentu. Dochodzę swoich praw w sądzie – mówi była sekretarka prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Jednak otoczenie Banasia jest przekonane, że jej działanie nie było przypadkowe. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy Radia ZET i radiozet.pl, zdarzenie z niewysłaniem wystąpienia pokontrolnego do polityków ówczesnej władzy łączone jest w NIK z tak zwanymi taśmami Banasia, czyli potajemnie nagraną rozmową prezesa z mecenasem Markiem Chmajem, którą tuż przed wyborami upubliczniło TVP Info.

Co się stało z kluczowym dokumentem? Odpowiedź NIK

– W izbie pracowało kilka osób, które działały na szkodę instytucji i prezesa Najwyższej Izby Kontroli – twierdzi proszący o zachowanie anonimowości pracownik NIK. I dodaje: – Wszystkie zostały już zwolnione. Niektóre z nich pracowały w przeszłości w służbach specjalnych.

Rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Marcin Marjański zapewnia: „Nie jest możliwe pomyłkowe wysłanie egzemplarza wystąpienia pokontrolnego do Delegatury. Kwestia ta była gruntownie zweryfikowana i potwierdzona, że do Delegatury Białostockiej dotarł jeden egzemplarz, który powinien zgodnie z procedurami dotrzeć. Jednak drugi z egzemplarzy, który pracownik miał wysłać do KPRM, nie został wysłany, co potwierdzono w toku weryfikacji tej sprawy i czego nie negował pracownik”.

Na pytanie, czy od sierpnia do września ubiegłego roku zwolniono z NIK kilka osób, które podejrzewano o działanie na szkodę instytucji i jej prezesa, Marjański nie odpowiada. „Odpowiedź na to pytanie nie jest możliwa z uwagi na toczące się obecnie postępowania sądowe, jak również ochronę danych osobowych i dóbr osobistych byłych pracowników NIK” – czytamy w udzielonej Radiu ZET odpowiedzi.

Rzecznik Najwyższej Izby Kontroli dodaje, że raport po kontroli zakupów covidowych będzie rozpatrywany przez Kolegium NIK 31 stycznia, a jego publikacja nastąpi w lutym. Kwestię ewentualnych zawiadomień do prokuratury dotyczących najwyższych urzędników państwowych podejmujących decyzje w tej sprawie Marjański kwituje krótko: „Trwają analizy w tym zakresie, a NIK z wielką starannością podchodzi do przygotowania zawiadomień do prokuratury. Nie można wykluczyć, że zawiadomienia zostaną przez NIK złożone”. Sprawę nagrania rozmowy Banasia i Chmaja bada prokuratura.

Doniesienie do prokuratury na Morawieckiego

Jak informowaliśmy w listopadzie, Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do prokuratury na ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące decyzji w sprawie utworzenia szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie, w czasie pandemii COVID-19. Według kontrolerów NIK decyzja ta była nadużyciem władzy przez szefa rządu i doprowadziła do wyrządzenia szkody w wysokości ponad 69 milionów złotych.

Źródło: Radio ZET