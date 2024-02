Michał Dworczyk to polski historyk i działacz polityczny związany z Prawem i Sprawiedliwością. Przez lata wchodził w skład rządu Zjednoczonej Prawicy. Przybliżamy najważniejsze informacje o polityku: jego działalności, pracy, aferze mailowej i życiu prywatnym.

Michał Dworczyk – wiek, pochodzenie, wykształcenie

Michał Dworczyk urodził się 22 lipca 1975 roku w Warszawie. W rodzinnym mieście ukończył studia – jest absolwentem historii na Uniwersytecie Warszawskim. Po zakończeniu edukacji postanowił odbyć służbę wojskową.

Polityk jest związany z harcerstwem; w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej działał jako instruktor, szef Głównej Kwatery OH ZHR i szef Referatu Wschód (w czasach studenckich) oraz członek Naczelnictwa ZHR (w latach 2003 – 2005). Na stronie internetowej Michała Dworczyka umieszczono informację, że polityk właśnie w ramach harcerstwa angażował się w różne formy pomocy mieszkańcom dawnych Kresów Wschodnich.

Michał Dworczyk – działalność polityczna, poseł na Sejm, Prawo i Sprawiedliwość

Michał Dworczyk wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości w 2002 roku, ale – jak sam pisze w sieci – w aktywną działalność polityczną zaangażował się dopiero trzy lata później: powołano go wówczas na stanowisko doradcy Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza. W latach 2005 – 2007 zarządzał pracami Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą, odpowiedzialnego za przygotowanie przyjętej później przez Sejm ustawy o Karcie Polaka. Następnie polityk działał jako doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (również w tematach polonijnych). Michał Dworczyk skupiał się przez lata na działalności samorządowej; po raz pierwszy został posłem VII kadencji Sejmu (na kilka miesięcy przed jej zakończeniem w 2015 roku zastąpił posła Adama Kwiatkowskiego). Mandat uzyskiwał w każdych następnych wyborach parlamentarnych.

Michał Dworczyk – afera mailowa, kontrowersje

Michał Dworczyk był jednym z głównych bohaterów tzw. afery mailowej. W 2021 roku w serwisie Telegram pojawiła się prywatna korespondencja, która miała pochodzić ze skrzynki mailowej Dworczyka – ówczesnego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Aplikacja usunęła kanał, ale osoby publikujące wymianę wiadomości przeniosły się na inne portale.

Maile wskazywały na liczne nadużycia rządu Mateusza Morawieckiego w ramach prowadzonej polityki. Pojawiały się w nich m.in. informacje o rzekomym spotkaniu Dworczyka z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską czy nieformalne kontakty z dziennikarzem Krzysztofem Skórzyńskim (TVN), który miał wizerunkowo doradzać politykowi. Inne wiadomości ujawniały kontrolę rządu nad przekazem Telewizji Publicznej oraz konflikt Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobry.

Rząd Zjednoczonej Prawicy nigdy nie potwierdził ani nie zaprzeczył prawdziwości opublikowanych wiadomości. Sugerowano natomiast, że jest to działanie obcych służb (rosyjskich lub białoruskich). We wrześniu 2022 roku Michał Dworczyk złożył rezygnację ze stanowiska szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (jako powodu nie wskazał afery), do 2023 roku pozostając ministrem bez teki.

Michał Dworczyk — wybory kopertowe, komisja śledcza ds. wyborów kopertowych

Michał Dworczyk stanął przed sejmową komisją śledczą ds. wyborów kopertowych w lutym 2024 roku. Działacz PiS przyznał podczas przesłuchania, że to on rekomendował ówczesnemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji wyborów kopertowych. Wskazał, że podczas działań związanych z organizacją tych wyborów korzystał z prywatnej skrzynki mailowej. Wdał się również w kilka utarczek słownych z przewodniczącym komisji Dariuszem Jońskim.

Komisja skierowała wniosek do Prokuratora Generalnego o wystąpienie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z żądaniem zabezpieczenia i przekazania komisji korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną do i przez Dworczyka (od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 3 czerwca 2020 r.), dotyczącej lub związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Michał Dworczyk – życie prywatne, rodzina, żona, dzieci

Michał Dworczyk podkreśla, że pochodzi z rodziny o patriotycznych tradycjach. Na swojej stronie internetowej pisze: „Mój dziadek rotmistrz Kazimierz Lenartowicz służył w II Korpusie Wojska Polskiego w Rosji. […] Po kampanii 1939 roku spędził 3 lata w łagrach, by następnie wraz z armią gen. Andersa opuścić Związek Sowiecki. […] Drugi dziadek – kpt. lekarz Marian Dworczyk był uczestnikiem wojny polsko – bolszewickiej”.

Polityk jest synem farmaceuty i geodetki. W 2002 roku ożenił się z Agnieszką – nauczycielką języka francuskiego, którą poznał w harcerstwie. Para wychowuje czworo dzieci: Marysię, Zosię, Antka i Janka.

Źródło: Radio ZET/wybory.gov.pl/dworczyk.pl/onet.pl