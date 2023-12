Michał Gramatyka po raz pierwszy dostał się do Sejmu w poprzedniej kadencji – wówczas był wybrany z list PO i otrzymał ponad 9000 głosów. Po 4 latach i przenosinach do Polski 2050, do których doszło w lipcu 2021 roku, na polityka zagłosowało 32 251 wyborców. Gramatyka nie zaczynał jednak w Platformie, a Unii Wolności, w czasach gdy tym ugrupowaniem rządził Leszek Balcerowicz.

Gramatyka rozpoczął działalność polityczną od startu z list UW w wyborach do rady miasta Tychy. Łącznie sprawował tę funkcję przez 4 kadencje – najpierw z ramienia UW, a potem komitetu prezydenckiego. Polityk tuż po pierwszym starcie w wyborach został też wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym rady i członkiem zarządu miasta.

Michał Gramatyka: Tauron i start z list PO

Gramatyka starał się też dostać się do ‘większej’ polityki – bezskutecznie startował m.in. z list UW do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie piął się po kolejnych szczeblach w samorządzie – był przewodniczącym rady miasta kolejnych kadencji, a do tego powierzono mu funkcję zastępcy prezydenta miasta ds. gospodarki przestrzennej.

Z pracy w urzędzie miasta przeszedł w styczniu 2013 roku do Enei, gdzie został dyrektorem zarządzania operacyjnego. Po dwóch latach został prezesem zarządu Enea Centrum, a po kilku miesiącach wiceprezesem zarządu spółki akcyjnej Tauron Polska Energia. Z tej funkcji został szybko odwołany.

Michał Gramatyka w Polsce 2050. "Wstyd wobec kolegów i przyjaciół"

W 2014 roku Gramatyka został radnym wojewódzkim z list PO, a po trzech latach wybrano go na stanowisko wicemarszałka sejmiku. W 2018 r. ponownie uzyskał miejsce w radzie, a w listopadzie tego roku odszedł z zarządu województwa. Po niespełna roku polityk wystartował w wyborach parlamentarnych z okręgu śląskiego, obejmującego jego rodzinne miasto, czyli Katowice oraz Tychy, w których działał jako samorządowiec. Po prawie dwóch latach dość nieoczekiwanie zmienił barwy partyjne i przeszedł do partii Szymona Hołowni.

- To kompletne zaskoczenie. Był cudownym dzieckiem PO, jego kariera rozwijała się lepiej niż wielu działaczy z dłuższym stażem – mówił w lipcu 2021 roku, tuż po odejściu Gramatyki z Platformy, jeden z polityków PO. Koledzy partyjni Gramatyki nazywali jego ‘transfer’ większą nielojalnością partyjną. "To osoba pełniąca ważne stanowiska, gdy rządziła Platforma. Wstyd wobec kolegów i przyjaciół z Koalicji. Wstyd wobec wyborców. Szczególny wstyd dla regionalnej Platformy..." - napisał w sieci Arkadiusz Chęciński, jeden z liderów śląskiej PO i prezydent Sosnowca w lipcu 2021 roku.

Gramatyka na konferencji, podczas której potwierdzono jego odejście z PO, mówił: - Wierzę, że można się spierać o Polskę i jednocześnie szanować się nawzajem. Wierzę w myślenie i działanie w kategoriach pokolenia, nie kadencji. Cieszę się, że trafiam pomiędzy ludzi, którzy dostrzegają wyzwania XXI w., takie jak zagadnienia sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.

Michał Gramatyka: wykształcenie, rodzina

Michał Gramatyka ma 52 lata. Jest żonaty, ma dwóch synów.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i tam obronił tytuł doktora. Jest radcą prawnym i adiunktem na uczelni, a naukowo zajmował się kryminalistyką: był m.in. doradcą sejmowej komisji śledczej ds. ustalenia okoliczności śmierci Barbary Blidy.

Od listopada 2023 roku Michał Gramatyka pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Służb Specjalnych. W poprzedniej kadencji pracował m.in. w komisjach cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii, administracji i spraw wewnętrznych, komisji ds. kontroli państwowej.

Michał Gramatyka: szanty, Perły i Łotry

Przed laty, poseł Polski 2050 wśród swoich zainteresowań wymienił media, telekomunikację, muzykę folkową i szanty. Co ciekawe, polityk był członkiem zespołu z Tych, który grał 'morską' muzykę. W 1998, gdy po raz pierwszy dostał się do rady miasta, został też członkiem zespołu grającego muzykę folkową oraz szanty Perły i Łotry Shanghaju. Później objął także funkcję dyrektora festiwali Śląska Jesień Gitarowa oraz Port Pieśni Pracy.

W 2020 roku ze swoim zespołem Perły i Łotry we współpracy z francuskim DJ-em L.B. One nagrał piosenkę, która znalazła się w notowaniu amerykańskiej listy przebojów Billboard - My Mother Told Me. Dokładniej, był to remiks utworu, który nagrał polski zespół. Cały utwór można odsłuchać w linku, który umieściliśmy poniżej:

Radio ZET/ Gazeta Wyborcza/PKW/sejm.gov.pl/