Michał Kołodziejczak z AGROunii wystartuje z list KO. Sensacyjna decyzja Tuska

W środę rano rozpoczęła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Prezentowani są tam kandydaci i kandydatki, którzy wystartują w wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej.

Michał Kołodziejczak wystartuje z list KO. Lider AGROunii potwierdził

Część nazwisk może szokować. Jednym z nich jest Michał Kołodziejczak. Przewodniczący AGROunii i lider protestów rolników znajdzie się na listach największej formacji opozycyjnej.

Informację tę potwierdził zarówno lider PO Donald Tusk, jak i sam Kołodziejczak, który w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z wydarzenia.

"To jest stan wyższej konieczności. Zrobimy wszystko, by odbić wieś PiS-owi. Nie tylko wieś" - napisał działacz. W następnym poście wyjaśnił, że "zaczyna się nowa, nieszablonowa akcja, bo w Polsce trzeba zmian, zbyt dużo spraw w Polsce jest do zrobienia".

"Polska będzie silna i suwerenna jedynie siłą i suwerennością wszystkich swoich obywateli, wszystkich wolnych Polaków. AGROunia pozostaje AGROunią" - podsumował.

Oprócz Kołodziejczaka na listach Koalicji Obywatelskiej znajdą się m.in. znany dziennikarz i popularyzator historii Bogusław Wołoszański oraz były Rzecznik Prawo Obywatelskiej Adam Bodnar. Ten drugi będzie kandydował do Senatu w jednym ze stołecznych okręgów.

RadioZET.pl/Twitter