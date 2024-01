Michał Wypij był przeciwko wyborom kopertowym. Kim jest polityk?

Michał Wypij to polski polityk, działacz samorządowy i politolog. Zasiadał w Sejmie IX kadencji. Nazwisko byłego posła powróciło do mediów przy okazji jego zeznań przed komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych. Wyjaśniamy, co zdradził Michał Wypij podczas przesłuchania, a także przybliżamy najważniejsze informacje dotyczące jego życia prywatnego i zawodowego.