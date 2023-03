"Milcz", "powiedz to w TVP Info". Awantura w Sejmie, Terlecki wyłączył mikrofon

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu doszło do ostrej wymiany zdań między posłami. Przedmiotem awantury była sprawa zmarłego syna Magdaleny Filiks z KO i reakcji polityków obozu władzy i prorządowych mediów.

- To, co stało się z tym biednym chłopcem, jest rzeczą niesamowitą. Żaden ojciec i żadna matka nie powinni doświadczyć, to czego doświadczyła pani poseł Magdalena - mówił Piotr Kaleta z PiS.

Awantura w Sejmie. "Milcz", "powiedz to w TVP Info"

W trakcie jego wystąpienia z ław opozycji było słychać okrzyki "milcz" i "powiedz to w TVP Info". Kaleta ostro zaatakował Borysa Budkę, który mówił, że "PiS wykorzystał media publiczne do szczucia na młodego człowieka".

- Nie jest godne to, że robicie państwo z tego rozgrywkę polityczną [...] On powinien godnie wyglądać. Pan nawet nie pomyślał, żeby wyglądać tak, jak należy tę okoliczność uczcić. Na czarno, z krawatem, to było niegodne panie pośle - kontynuował Kaleta.

Następnie na mównicę weszła posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła jednak przerwę i wyłączyła mikrofony na mównicy.

"Nawet tragedia nie powstrzymała prawej strony"

Po wznowieniu obrad ponownie głos zabrała posłanka PL2050. - Nawet tragedia nie powstrzymała prawej strony sali politycznej przed dalszymi kłamstwami i manipulacją. Pisowscy nominaci zasiadający w telewizji publicznej nawet w taki dzień nie mogli się powstrzymać - mówiła.

W reakcji na te słowa wicemarszałek Ryszard Terlecki wyłączył jej mikrofon. Stwierdził także, że jej wystąpienie nie ma związku ze złożeniem wniosku formalnego. - O, znalazł się Nitras - dodał, słysząc na sali polityka PO.

- Proszę mi włączyć mikrofon - wezwała Hennig-Kloska. - Zgłaszam wniosek o przerwę, by ktoś z telewizji publicznej przyszedł i przeprosił Szymona Hołownię za zmanipulowanie jego słów przez telewizję publiczną - mówiła.

Dziennikarze “Gazety Wyborczej”, Onetu, Wirtualnej Polski, Radia ZET, a także przedstawiciele wielu innych redakcji ogłosili protest w związku ze śmiercią niespełna 16-letniego Mikołaja Filiksa. Dziennikarze zwracają uwagę, że sposób, w jaki Radio Szczecin i TVP Info informowały o skazanym za pedofilię Krzysztofie F., pozwolił na łatwą identyfikację ofiary, co mogło się przyczynić do samobójczej śmierci Mikołaja. Dziennikarze wzywają do bojkotu mediów publicznych do czasu wyjaśnienia sprawy.

RadioZET.pl