Władysław Kosiniak-Kamysz zaskoczył na spotkaniu z wyborcami z Zielonej Góry (woj. lubuskie). W jego trakcie jeden z uczestników zapytał szefa ludowców o kwestię posłów, którzy podczas kadencji parlamentu zmieniają barwy polityczne. Ten problem dotknął samych ludowców, czego dowodem jest historia posła Łukasza Mejzy (zastąpił zmarłą Jolantę Fedak w 2020 roku, potem związał się z PiS).

Jak podaje Wirtualna Polska, Kosiniak-Kamysz potwierdził, że jest to realny problem. Wspomniał inne historie - Andżeliki Możdżanowskiej i Mieczysława Baszki (oboje przeszli do PiS). - Co zrobić, żeby takich oszustw nie było? Jak Baszko, Mejza, Pawłowska, Ajchler i reszta? Wybierać sprawdzone nie tylko partie, ale i nazwiska - radził prezes PSL, cytowany przez WP.

Lider PSL zaskoczył. Postawi wymóg:"Po milion na WOŚP"

Podkreślił przy tym, że "w konstytucji mamy wpisaną wolność mandatu", co oznacza, że poseł może zmienić przynależność partyjną w trakcie kadencji Sejmu. - Jest bardzo daleko idąca wolność sprawowania mandatu. Tutaj w grę już wchodzi tylko przyzwoitość - stwierdził szef ludowców.

Wyszedł przy tym z niespodziewaną propozycją, która miałaby ustrzec przed takimi ucieczkami do innych formacji. Ja uważam, że jakby każdy z nas powiedział - i ja będę tego oczekiwał od naszych kandydatów - wystartujesz z naszej listy, możesz startować, masz wolność wyboru, ale podpisz deklarację, że jak wybierzesz inną formację polityczną, to wpłacisz 1 mln złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Niech każdy złoży publicznie takie notarialne oświadczenie - wzywał Kosiniak Kamysz, cytowany przez WP.

I nawiązał do historii mandatu posła Łukasza Mejzy. - Ja też bym chciał mieć posła w Lubuskiem. Byłoby nam łatwiej. My z trudem wywalczyliśmy mandat dla Joli (posłanki Jolanty Fedak, która zmarła w grudniu 2020 roku, przyp.). Ale ktoś zdradził swoich wyborców i swoje przekonania. Mam nadzieję, że wyborcy w Lubuskiem to rozliczą i podejmą odpowiednią decyzję - stwierdził prezes PSL.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska