Miliony dla fundacji Kukiza. "Zwrócę, i to wielokrotnie większe pieniądze"

Do zwrotu 4 mln zł wezwała Kukiza Solidarna Polska, uzależniając od tego ewentualne poparcie forsowanych przez tego polityka zmian w ustawie o referendum lokalnym. - Zwrócę, i to wielokrotnie większe pieniądze. To nie są pieniądze dla fundacji – powiedział Kukiz w Polsat News. - Fundacja zobowiązała się zrealizować cel w postaci Instytutu Demokracji Bezpośredniej, który będzie miał za zadanie edukację obywateli w zakresie obywatelskości, ich praw i obowiązków – dodał.

Zaznaczył, że jest to "kwota brutto, a ponad połowa idzie na platformę do głosowania internetowego", z której będą mogły korzystać lokalne społeczności, by organizować głosowania. Wyraził nadzieję, że pieniądze posłużą także publikacji "30 tysięcy książek o demokracji bezpośredniej, które pójdą do szkól i bibliotek". Zapowiedział, że niewykorzystane środki fundacja zwróci Skarbowi Państwa.

4 mln zł dla fundacji Pawła Kukiza

Apelował do posłanek i posłów KO, by "wspólnie z partią Razem, która jest bardzo otwarta na wolności obywatelskie" poparli projekt ustawy obniżającej próg frekwencyjny przy referendach lokalnych. Pytany, czy wystartuje w wyborach z listy PiS, odpowiedział, że "wszystko zależy od rozmowy z prezesem Kaczyńskim w najbliższych dniach".

O przyznaniu przez premiera Mateusza Morawieckiego 4,3 mln zł fundacji Potrafisz Polsko! poinformowała na początku kwietnia Wirtualna Polska. Dotacja ma być przeznaczona na krzewienie wartości demokratycznych, w tym popularyzacje referendów – jeden z punktów programu Kukiza – i opracowanie platformy elektronicznego głosowania.

14 kwietnia politycy Solidarnej Polski wezwali Kukiza do zwrotu przyznanej dotacji dla fundacji. Uzależnili ewentualne poparcie dla forsowanego przez niego zmian w ustawie o referendum lokalnym od m.in. zwrotu dotacji. - Solidarna Polska nie będzie popierać tego projektu z powodów merytorycznych i z powodu tego w jaki sposób wygląda teraz podejście Pawła Kukiza. Paweł Kukiz musi oddać 4 mln zł – mówił rzecznik SP Jacek Ozdoba.

RadioZET.pl/ PAP/ polsatnews.pl