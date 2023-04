Miliony dla Kukiza. "Trzaskowski wydaje na seks-shopy dla gejów fetyszystów"

Od kilku dni przez media przetaczają się doniesienia o rządowej dotacji w wysokości 4,3 mln zł dla fundacji "Potrafisz Polsko", która powstała, by być zapleczem eksperckim ruchu, stworzonego przez Pawła Kukiza. O te pieniądze, pochodzące zresztą z rządowej rezerwy, pytał w sobotę w studiu Radia ZET Andrzej Stankiewicz w programie 6. Dzień Tygodnia.

Miliony dla Kukiza. Bartosz Kownacki: "A Trzaskowski wydaje na sex-shopy"

- Paweł Kukiz od ćwierć wieku walczy o sprawę poszerzenia dostępu obywatela do władzy. To jego idea fix. Żadna z poważnych instytucji nie chciała go w tym wesprzeć, nie widzę nic złego w tym, że dostał pieniądze od rządu - deklaruje Bartosz Kownacki (PiS), dodając, że Rafał Trzaskowski "daje pieniądze dla właścicieli sex-shopów dla gejów fetyszystów. Albo na projekt filmowy Męskie Branie, spot inscenizujący sceny homoseksualne. To jakoś oburzenia nie budzi" - opiniuje.

Kownacki odniósł się w tej wypowiedzi do słów Przemysława Czarnka, który pokazywał w Sejmie bilans wydatków Warszawy. Na liście miały się znaleźć właśnie sex-shopy z akcesoriami dla homoseksualistów.

Kierwiński: Nie katujmy Polaków Pawłem Kukizem

- Nie katujmy Polaków rozmową o Pawle Kukizie przed 22.00 - proponował poseł Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. - Mówmy raczej o jego klientach; oni płacą, oni wymagają. To korupcja polityczna najczystszej formy. PiS-owi brakuje głosów i nagle głos Kukiza staje się bardzo potrzebny - opiniował.

Joanna Mucha z Polski 2050 zauważyła, że głosy PiS stają się coraz droższe, a Kukiza walkę o demokrację bezpośrednią i potencjalne referenda, które miałaby rozstrzygać większość sejmowa PiS-Kukiz, czy głosowanie w wyborach online określiła "pomysłem upiornym".

Gawkoski z Lewicy przyznał, że rozmawiał o tym z Pawłem Kukizem w sejmowej windzie. - Jestem zawiedziony Kukizem, że przyjął te pieniądze. Polityk, który nie od dziś jest w parlamencie (8 lat - red.), powinien zdawać sobie sprawę, że to będzie traktowane dwuznacznie. Wygląda to tak, jakby PiS zapłacił mu za lojalność. Spotkałem się z nim w sejmowej windzie i powiedziałem, że powinien te pieniądze oddać - zaznaczył.

RadioZET.pl