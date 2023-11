Miller bezlitosny dla pomysłu opozycji. "Kuglarska sztuczka, zgniły kompromis"

Wybory parlamentarne wygrało PiS, ale to dotychczasowa demokratyczna opozycja będzie miała większość sejmową w nowej kadencji. Choć Andrzej Duda powierzył w pierwszej kolejności misję utworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zakończy się ona niepowodzeniem. Wówczas do gry wkroczą Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga, których kandydatem na premiera będzie Donald Tusk.

Wcześniej jednak nowa sejmowa większość wybierze marszałka izby niższej. Arytmetyka sejmowa jasno mówi, że będzie to ktoś z sił przeciwnych PiS. Spekuluje się, że funkcja marszałka Sejmu będzie rotacyjna - w połowie kadencji ma się on zmienić. Kandydatów jest dwóch - Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty. Lider Polski 2050 miałby rozpocząć kadencję w fotelu marszałka, a w 2025 miałby w nim zasiąść współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Rotacyjny marszałek Sejmu? Miller: zgniły kompromis

Pomysł ten nie podoba się wszystkim politykom sprzyjającym opozycji. Krytycznie odniósł się do niego w rozmowie z Radiem ZET były premier, a obecnie eurodeputowany Leszek Miller, który był w piątek Gościem Radia ZET w porannym programie Bogdana Rymanowskiego.

Na pytanie, które znalazło się również w sondzie dla widzów i słuchaczy ("Hołownia i Czarzasty to najlepsi kandydaci na marszałka Sejmu?"), odparł krótko: "nie". A dlaczego? - Mnie najbardziej razi takie proste porównywanie sytuacji w Europarlamencie z sytuacją w polskim Sejmie. PE reprezentuje organizację międzynarodową, a Sejm jest organem ustawodawczym państwa polskiego - tłumaczył, nawiązując do faktu, że przewodniczący PE faktycznie zmienia się w połowie kadencji.

Oglądaj

- Chodzi o powagę Sejmu i stabilność władzy - powiedział. Nazwał ten pomysł "kuglarską sztuczką". Jego zdaniem, jeśli nowa władza chce być konsekwentna, to po dwóch latach powinni się zmienić także wicemarszałkowie oraz przewodniczący wszystkich komisji sejmowych.

To też dowód na to, że w koalicji w tej sprawie panowało bardzo duże napięcie i to taki kompromis z gatunku zgniłych - Leszek Miller

Gdy Rymanowski przypomniał anegdotyczny incydent z Czarzastym, który deklarował, że "bardzo kocha" Władysława Kosiniaka-Kamysza, Miller ocenił, że "to jest taki infantylizm, że niektórzy wyborcy opozycji mają już tego dość". - Niech się wreszcie po prostu dogadają i zajmą poważnymi sprawami - dodał. W jego opinii Donald Tusk mógł zgodzić się na układ z rotacyjnym marszałkiem, "żeby mieć spokój".

Źródło: Radio ZET