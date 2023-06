Minister Czarnek dostał świadectwo na koniec roku. Nie będzie zadowolony

Szóstka na świadectwie dla ministra Przemysława Czarnka. Politycy Lewicy oraz działacze jej młodzieżówki tak ocenili szefa resortu edukacji i to wcale nie za sukcesy, których według nich nie ma. Jest ona za program “willa plus”, dyskryminację środowiska LGBT i niepochlebne wypowiedzi wobec kobiet. "Minister Czarnek mimo tego, że na świadectwie ma same szóstki, nie otrzymał promocji do następnej klasy" - mówią krytycy ministra.