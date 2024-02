Minister rolnictwa z przełomowym komunikatem. Pouczono też, by rolnicy "protestowali mądrze"

Po czwartkowym spotkaniu z przedstawicielami rolników minister rolnictwa zapowiedział, że oprócz negocjacji wspólnotowych rozwiązań dotyczących relacji między Unią Europejską a Ukrainą, polski rząd chce wypracować dwustronne porozumienie z Ukrainą.

- Negocjujemy dwustronne porozumienie z Ukrainą, aby ustalić pewne zasady, które określałyby wielkości kontyngentów poszczególnych towarów, jakie mogą wpłynąć na rynek polski, aby nie naruszyć stabilizacji poszczególnych rynków – powiedział Czesław Siekierski.

Ważny komunikat ministra rolnictwa

Kiedy polsko-ukraińskie negocjacje mogłyby się zakończyć? Szef resortu rolnictwa odpowiedział, że na "poziomie technicznym jesteśmy na etapie końcowym" i ustalanie wielkości kontyngentów powinno nastąpić do końca marca. - Mamy świadomość, że nadmierny napływ towarów spowoduje zachwianie niektórych rynków. Są pewne hamulce bezpieczeństwa, które chcemy wprowadzić, aby Ukraina mogła eksportować - tłumaczył.

Czesław Siekierski poinformował, że rozmowy na temat Ukrainy i importu produktów rolnych trwają też na poziomie UE. - Liberalizacja handlu nie jest w takim zakresie, w jakim proponuje UE. Unia poszła na pewne ustępstwa. Ten dokument będzie jeszcze przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego oraz rady ministrów rolnictwa - zapewnił.

Co z europejskim Zielonym Ładem i dopłatami dla rolników?

Podczas spotkania z rolnikami został poruszony też temat Zielonego Ładu. Siekierski przyznał, że rozmija się z opinią protestujących. - Oni mówią: zamknąć Zielony Ład. My mówimy: zmienić Zielony Ład, by dopasować do potrzeb i możliwości rolników - przekazał i doprecyzował, że w wielu aspektach przyznaje rację rolnikom, ale jednoczenie "zamknięcie" Zielonego Ładu nie będzie możliwe.

Pojawiła się też kwestia opłacalności produkcji rolnej. Członek rządu zapowiedział, że w marcu mają ruszyć dopłaty dla rolników m.in. ws. kukurydzy, pomocy suszowej, dopłaty do paliwa rolniczego. Dodał, że chce sfinalizować rozmowy na temat możliwego wsparcia dla producentów zboża oraz dopłat do nawozów. Czesław Siekierski wskazał, że w tym drugim aspekcie sytuacja jest "dyskusyjna". Nie wiadomo bowiem, jak ukształtują się ceny nawozów, które też w ostatnich miesiącach spadły.

Jeżeli chodzi o powrót do zeszłorocznych wysokości dopłat do paliwa rolniczego, rozmowy na ten temat trwają z Ministerstwem Finansów.

Apel do rolników, by "protestowali mądrze"

Przedstawiciele rolników domagali się zamknięcia granicy z Ukrainą i wycofania się z unijnego Zielonego Ładu. Zapowiadali, że jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, to zaostrzą protesty. Domagali się też obecności na spotkaniu premiera Donalda Tuska.Siekierski zaapelował do rolników, by ci żądali możliwych rzeczy.

Z kolei wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że "granicy pewnie nie są się zamknąć, ale musi być ona szczelna i kontrolowana" i pouczył rolników, aby "mądrze protestowali", nie doprowadzając do eskalacji.

Źródło: Radio ZET/PAP