Minister Sienkiewicz podjął kolejną decyzję. Rydzyk żegna się z milionami

8 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o wstrzymaniu wypłat z Funduszu Sprawiedliwości, finansowego zaplecza Zbigniewa Ziobry i jego partii Suwerenna Polska. Jak informowała Najwyższa Izba Kontroli, z jego środków wydano m.in. 25 mln zł na zakup oprogramowania szpiegowskiego Pegasus, którym rząd PiS inwigilował czołowych polityków ówczesnej opozycji.

Wśród podmiotów, którym wstrzymano wypłaty, jest Fundacja Lux Veritatis, która do końca 2026 roku miała otrzymać łącznie blisko 7,2 mln zł. To jednak niejedyny cios dla o. Tadeusza Rydzyka w ostatnim czasie. We wtorek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że nie przekaże kolejnych pieniędzy na Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.

Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował. Instytucja związana z o. Rydzykiem bez kolejnych milionów

We wpisie na Twitterze/X wyjaśniono, że odmowa wiąże się z "ograniczonymi środkami inwestycyjnymi w ustawie budżetowej na rok 2024". Podano, że o dodatkowe dofinansowanie zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyrektor Muzeum "Pamięć i Tożsamość" o. Jan Król.

"Jednocześnie minister Sienkiewicz wskazał, że zgodnie z umową o współprowadzeniu Muzeum 'Pamięć i Tożsamość' przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundację 'Lux Veritatis', której prezesem zarządu jest o. Tadeusz Rydzyk, oraz Aneksem do tej umowy, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie jest zobowiązany do zabezpieczenia na rok 2024 środków inwestycyjnych na realizację powyższych zadań, ponieważ ich finansowanie ze strony MKiDN miało odbywać się w latach 2019-23" - ujęto we wpisie resortu kultury.

Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu zostało utworzone w 2018 roku zgodnie z umową zawartą pomiędzy ministrem kultury Piotrem Glińskim i Fundacją Lux Veritatis. Fundacja ta zaś została powołana w 1998 roku przez redemptorystów o. Jana Króla i o. Tadeusza Rydzyka.

Na stronie resortu kultury podkreślono, że zadaniem Muzeum "Pamięć i Tożsamość" jest "promocja historii Polski, polskiego dziedzictwa oraz kultywowanie idei wolności i solidarności zarówno w przestrzeni krajowej, jak i międzynarodowej. Słowami kluczami, wokół których zbudowana jest narracja Muzeum są: dziedzictwo, wspólnota kultury, poszukiwanie dobra wspólnego, charyzmat wolności i solidarność".

Przypomnijmy, że zgodnie z wyliczeniami Wirtualnej Polski od początku rządów PiS biznesy związane z o. Tadeuszem Rydzykiem otrzymały z państwowych instytucji i spółek co najmniej 379 428 695 zł.

Źródło: Radio ZET/Twitter