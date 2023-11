Minister z rządu PiS zablokowany przez kobiety. Wymowne nagranie

Sejm X kadencji spotkał się 13 listopada na pierwszym posiedzeniu. W poniedziałek wybrano marszałka Sejmu i jego zastępców. Izbą niższą parlamentu będzie kierować Szymon Hołownia z Polski 2050, a jego wicemarszałkami będzie m.in. Monika Wielichowska i Dorota Niedziela z KO.

Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski zarejestrował w Sejmie niecodzienną i jednocześnie symboliczną scenę. Minister spraw wewnętrznych i poseł PiS Mariusz Kamiński chciał dostać się do głównego wyjścia z Sejmu. Jednak schody prowadzące do drzwi blokowały posłanki z KO, które wraz z koalicyjnymi kolegami świętowały wybranie Wielichowskiej i Niedzieli do prezydium Sejmu.

Mariusz Kamiński zablokowany przez posłanki KO

Na nagraniu widać, jak minister z rządu Mateusza Morawieckiego próbuje przebić się przez grupę posłanek. Po kilku próbach ostatecznie rezygnuje i udał się w drugą stronę.

W poniedziałek PiS nie był w stanie zapewnić swoim kandydatom udział w nowym prezydium Sejmu i Senatu. Elżbieta Witek i Marek Pęk nie uzyskali odpowiedniej większości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że nie będzie innych kandydatów na wicemarszałków Sejmu i Senatu.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska