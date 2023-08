Minister zdrowia wzywany do dymisji. "Natychmiast", "skrajna niekompetencja"

Adam Niedzielski do dymisji – grzmi Koalicja Obywatelska, przypominając sprawę ministra zdrowia, który ujawnił dane lekarza o jego receptach. Informacja pojawiła się na Twitterze.

Szef resortu oświadczył, że "przekazanie do powszechnej wiadomości informacji o wystawieniu recepty pro auctore przez lekarza miało na celu przeciwdziałanie bezprawnemu upublicznianiu nieprawdziwych danych". "Wymagało to stanowczej reakcji i zniwelowania niepewności pacjentów, która została zasiana wypowiedziami lekarza" - poinformował szef MZ.

KO żąda dymisji Niedzielskiego. "Nie ma zdolności, nie rozumie"

To, co zrobił Niedzielski, świadczy o jego skrajnej niekompetencji. Powinien być natychmiast odwołany. Nie ma zdolności do pełnienia funkcji ministra, nie rozumie, jakie zadania ma pełnić – powiedział reporterowi Radia ZET Bartosz Arłukowicz, europoseł KO.

Podkreślił, że Niedzielski w swoim wpisie na Twitterze złamał nie tylko tajemnicę lekarską, ale także przepisy prawa. Jego zdaniem o strachu Adama Niedzielskiego przed ewentualnym konsekwencjami jego aktywności świadczy fakt, że minister zdrowia odwołał planowaną na poniedziałek wizytę w placówce w Obornikach.

Posłowie opozycji weszli w poniedziałek do Ministerstwa Zdrowia, tłumacząc, że po tym wydarzeniu konieczna jest kontrola poselska w resorcie. - Czy ta dyspozycja zapadła w Ministerstwie Zdrowia? A może było tak, że premier, szef jego kancelarii lub kierownictwo PiS kazało Niedzielskiemu ujawnić dane, jednocześnie zachęcając go do popełnienia przestępstwa, które w tej sprawie jest oczywiste? - pytał na konferencji poseł KO Michał Szczerba.

Naczelna Izba Lekarska zapowiedziała, że w tej sprawie zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia. "Jednocześnie kierujemy zawiadomienia do RPO, RPP i UODO" - poinformowała NIL na Facebooku.

Lekarz Piotr Pisula, którego wrażliwe dane o wystawianych receptach ujawnił na Twitterze Adam Niedzielski, skierował do ministra zdrowia przedsądowe wezwanie. Domaga się w nim przeprosin w internecie za naruszenie dóbr osobistych i 100 tysięcy złotych wpłaty na Hospicjum Palium w Poznaniu. Na opublikowanie przeprosin na Twitterze i zapłatę zadośćuczynienia dał ministrowi 48 godzin.

Lekarz zapowiedział, że jeśli nie zostaną spełnione jego żądania, to będzie dochodzić swoich praw przed sądem.

RadioZET.pl/Rafał Miżejewski