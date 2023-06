Ministerstwo Czarnka "zapomniało dać pieniądze"? Szef MEiN reaguje ostro

Przemysław Czarnek zareagował na słowa Hanny Zdanowskiej. Prezydent Łodzi mówiła w środę w „Gościu Wydarzeń” w Polsat News m.in. o środkach, które przewidziano na podwyżki dla nauczycieli, a których nie dostały na ten cel samorządy.

Według niej zmian chcą nauczyciele, "którzy otrzymali podwyżki, tylko ministerstwo zapomniało dać te pieniądze nam bezpośrednio, samorządom". - W związku z czym pan minister Czarnek mówi: "Proszę wypłacać" – powiedziała Zdanowska. Samorządowczyni zasugerowała też, że szef MEiN chciałby, aby to samorządy pokryły wzrost nauczycielskich pensji.

Czarnek odgraża się Zdanowskiej. "Ministerstwo zapomniało dać pieniądze"

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Minister Czarnek wezwał w środę prezydent Łodzi, by "sprostowała kłamstwa". Z wpisu na Twitterze wynika, że dał jej na to 24 godziny. "Środki na podwyżki dla nauczycieli zostały Wam wypłacone co do złotówki według średniej stawki na nauczyciela. Ma Pani 24h" - napisał szef MEiN.

Wszystko wskazuje, że sprostowania nie będzie, bo prezydent Zdanowska odpowiedziała na zarzut ministra. Kontynuowała konfrontację, tym razem dotyczącą znacznie większych pieniędzy.

"A ja wzywam Pana Ministra Przemysława Czarnka do oddania łodzianom 600 mln złotych, bo tyle dokładamy rocznie do edukacji, na którą wydajemy ponad półtora miliarda złotych. Zmieniać programy nauczania, poprawiać ideologicznie podręczniki chcecie, ale płacić - niekoniecznie" – napisała Zdanowska.

Pytana w Polsat News o inne sprawy oceniała m.in., że nie jest zdziwiona zmianami w rządzie, a więc powrotem Jarosława Kaczyńskiego na urząd wicepremiera. - Od początku jest osobą, która decyduje o wszystkim – powiedziała. Jej zdaniem najlepszą rekonstrukcję rządu "przeprowadzą Polacy w urnach wyborczych w październiku".

