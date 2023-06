Minuta ciszy dla zmarłych kobiet. Dziwne zachowanie posła. "Każdy może ocenić sam"

Nie milkną echa śmierci 33-letniej ciężarnej pacjentki. Pani Dorota z Bochni w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła z powodu wstrząsu septycznego. Z dokumentacji medycznej wynika, że kilka godzin wcześniej USG wykazało obumarcie płodu. Po tragedii głos zabrał m.in. minister Adam Niedzielski, który zapowiedział powołanie zespołu określającego wytyczne dla podmiotów leczniczych ws. aborcji oraz masowe szkolenia lekarzy położników w całej Polsce.

Minuta ciszy w Sejmie dla zmarłych kobiet. "Co wam szkodziło wstać?"

We wtorek w Sejmie posłanki opozycji nawiązały do tragedii kobiet, które "zmarły w wyniku drakońskiego prawa aborcyjnego". - Iza, Justyna, Agnieszka, Ania, Dorota. One wszystkie nie żyją. One wszystkie umarły przez was, bo wprowadziliście do szpitali swoją ideologię. I to wy ponosicie odpowiedzialność za te śmierci. [...] Przestańcie nas zabijać! Przestańcie zabijać kobiety - mówiła posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. Złożyła także wniosek o włączenie do porządku obrad ustawy ratunkowej Lewicy i zaapelowała o minutę ciszy w intencji zmarłych.

Po jej wystąpieniu wstali posłowie większości klubów opozycyjnych. Kamera uchwyciła, kto się powstrzymał. Niewzruszoną wobec odezwy postawę zaprezentowali posłowie Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Kamery pokazały także nietypowe zachowanie szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Polityk wstał dosłownie na kilka sekund, a następnie z powrotem zajął miejsce w ławie sejmowej. Sytuację tę widać na nagraniu, które umieścił w sieci dziennikarz Klaudiusz Slezak z Radia Nowy Świat.

"Szanowni. Dla ułatwienia sprawdzenia, czy ktoś wstał, czy nie wstał, podsyłam fragment nagrania z kamery sejmowej. Każdy może sam ocenić zachowanie @KosiniakKamysz" - napisał. Wideo skomentował poseł Lewicy Tomasz Trela. "Wstał i usiadł. Czyli nie uczcił. Przykre, ale prawdziwe" - dodał.

Głos w Sejmie zabrała także Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. - Smutny to obraz parlamentu, w którym posłowie prawicy nie chcą uczcić pamięci kobiet, które umierają w szpitalach. Co wam szkodziło wstać? Jak możecie patrzeć sobie w twarz? To przez was, przez waszą politykę, Polki boją się mieć dzieci. Panie Kaczyński, gdzie pan jest teraz? - podsumowała.

- Bardzo proszę, żeby nikt nie zasłaniał się brakiem wytycznych czy jakimiś obawami. Aborcja jest w Polsce dopuszczalna w sytuacji, kiedy zagrożone jest życie i zdrowie kobiety. Polskie prawo jest jednoznaczne – mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano w poniedziałek zarządzenie o powołaniu zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży.

RadioZET.pl