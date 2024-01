"Miotła wymiata". Tusk rusza ze zmianami w Lasach Państwowych, leśnicy są zaniepokojeni

Premier Donald Tusk ogłosił, że Witold Koss zostanie nowym dyrektorem Lasów Państwowych. Takie decyzje ogłaszał zwykle minister środowiska, ale w tym wypadku szef rządu miał być niezadowolony z bezczynności urzędników, tym bardziej że usunięcie z Lasów Państwowych ludzi powiązanych z PiS było jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Onet dowiedział się, jak na zmiany zapatrują się leśnicy z podległej bratu Daniela Obajtka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Lasy Państwowe czekają zmiany kadrowe

Rozmówcy Onetu nie mają jeszcze zdania na temat nowego szefa, jednak mówią o "czyszczeniu". - Zaczyna się obsadzanie stanowisk i czyszczenie. To potrwa pewnie ze dwa miesiące. Miotła wymiecie najpierw dyrektorów, potem nadleśniczych. Pytanie tylko, jak daleko się zatrzyma - przekazał jeden z leśników.

Kolejni są niezadowoleni z tego, co stało się Lasach Państwowych przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. - Jak PiS doszedł do władzy, to uzależnili od siebie większość stanowisk, nawet te najniższe. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. Osoby o innych poglądach odsuwali od wszystkiego - przekazał portalowi jeden z pracowników z wieloletnim stażem.

Rozmówcy Onetu zidentyfikowali pewne zagrożenie. - Zmiany są potrzebne, ale w firmie jest niepokój i strach o to, jaki będzie ich klucz. Jeśli zmiany będą wprowadzane "lwim prawem", to razem z nominatami PiS mogą zostać usunięci fachowcy - przekazał dziennikarzowi leśnik. Wszyscy podkreślili, że nie wiadomo, kto jest brany pod uwagę do zastąpienia na Pomorzu brata Daniela Obajtka, Bartłomieja.

Źródło: Radio ZET/Onet