Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego wszczyna postępowanie dyscyplinarne wobec Oskara Szafarowicza, młodego działacza PiS. Jego ostry język w mediach społecznościowych miał zaniepokoić uczelnię.

Na problemy młodego działacza PiS zareagował minister Przemysław Czarnek. Szef MEiN odniósł się do tematu i zaprosił działacza na spotkanie. Wspólnie mają omówić wystąpienie ministra do rektora Uniwersytetu Warszawskiego w tej sprawie.

Kłopoty młodego działacza PiS. Czarnek rusza z pomocą

Stanowisko Czarnka ws. Szafarowicza jest jasne. "Komisja dyscyplinarna uczelni nie jest od tego, by angażować się politycznie po jakiejkolwiek stronie. Pakiet Wolności Akademickiej zobowiązuje uczelnie do poszanowania wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych i [...] wyrażania przekonań światopoglądowych, religijnych i filozoficznych" - podkreślił na Twitterze Czarnek.

Serwis Interia.pl podał we wtorek o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego UW wobec Szafarowicza po jego wpisie w mediach społecznościowych. "9 sierpnia 2023 r. zapadła decyzja o rozpoczęciu postępowania Komisji Dyscyplinarnej UW z perspektywą ukarania mnie z najostrzejszym relegowaniem z uczelni włącznie" - przywołuje wpis Szafarowicza Interia.pl.

"Gdy przeczytałem zarzut (aktywność publiczna, w tym w mediach społecznościowych, nielicująca z godnością studenta), gdy usłyszałem, że na studiach na UW to lepiej odpuścić sobie zaangażowanie w działalność w PiS, w manifestację przywiązania do patriotycznych wartości i konserwatywnych poglądów, że przed wyborami trzeba «symbolicznie napiętnować», to przez chwilę się zawahałem - kto tu jest szalony?" - napisał Szafrowicz w mediach społecznościowych.

Zatrudniony w państwowym banku działacz PiS zapewnił, że w swoim postępowaniu "ani krok się nie cofnie i nie ukorzy". "Zamiast płynąć z głównym nurtem akademickiej politycznej poprawności, popłynę pod prąd, może fale lewicowych cenzorów mnie nie zniosą na brzeg" - napisał w mediach społecznościowych Szafarowicz.