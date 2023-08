Młodzi wołali do Tuska: "wytłumacz się z Giertycha". Lider PO odpowiedział

Roman Giertych ma być "jedynką" listy KO w Kielcach. To może oznaczać, że w wyborach parlamentarnych 2023 będzie bezpośrednio rywalizował z Jarosławem Kaczyńskim, który też ma startować w tym regionie. W środę Donald Tusk, który uczestniczył w kolejnym dniu Campusu Polska, został zapytany o kontrowersyjnego kandydata.

- Wytłumacz się z Giertycha! - krzyczał jeden z uczestników spotkania, na co zareagował Tusk. - Z Giertychem sprawa jest prosta: kiedy Kaczyński uciekł przede mną, bo wiemy, że tak jest, i chciał się schować w Góry Świętokrzyskie, Giertych pisze do mnie "będę miał dla niego dużo niespodzianek, mogę się zdecydować nawet z ostatniego miejsca. Dopadnę go tam" - wyjaśnił lider PO.

Roman Giertych na listach KO. Donald Tusk tłumaczył się z tej decyzji

Dodał: - Moja kalkulacja była prosta: (...) jestem w sytuacji lidera partii, która nie ma ich pieniędzy, ich telewizji, ich podsłuchów - nawet jakbyśmy mieli, to byśmy ich nie stosowali, choć czasem bym aż chciał. Jeśli chodzi o narzędzia i pieniądze - jesteśmy bez porównania. To jest ta sama lekcja, co z Lechem Wałęsą: trzeba być szybszym, bezwzględnym, sprytniejszym, szukać manewrów, szukać forteli, ani sekundę nie spoczywać i im nie dać odpocząć.

Tusk poinformował, że Giertych zobowiązał się, że jeśli zdobędzie mandat sejmowy, będzie przestrzegał dyscypliny partyjnej w głosowaniach. - Powiedział mi też, że prędzej złoży mandant, niż złamie dyscyplinę głosowania Koalicji Obywatelskiej - dodał.

Zapewnił także: - Roman Giertych nie będzie wpływał na naszą politykę dotyczącą edukacji, czy praw kobiet. On ma swoje poglądy, ja nie chcę, żeby ktoś zmieniał swoje poglądy. W tej samej wypowiedzi Tusk powiedział, że "prosi o zaufanie w kwestiach, które nie zawsze budzą entuzjazm". Dodał, że musi na siebie wziąć "ciemniejszą stronę polityki".

- Mam dosyć mitów i legend jak wspaniale jest przegrywać, jakie to jest niesamowicie arcypolskie powstać i przegrać. Nie chcę wam tego zafundować - powiedział Tusk. W środę po południu Giertych zamieścił wpis na Twitterze: "Ponieważ już wypowiedzieli się wszyscy na temat moich poglądów na aborcję, to czas na mnie. Poglądu w tej sprawie nie zmieniam".

PAP - Joanna Kiewisz-Wojciechowska, Marcin Boguszewski, Agnieszka Libudzka