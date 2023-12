Mocna zapowiedź Tuska. "No to zapinamy pasy". Wspomniał o Jacku Kurskim

We wtorek rząd ma zająć się projektem budżetu na 2024 rok. To jednak nie wszystko. Premier Donald Tusk zapowiedział na Twitterze, jakich decyzji możemy się spodziewać w najbliższym czasie.

Tusk zapowiada zmiany w służbach, wspomniał o Jacku Kurskim

"No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie (przedstawiciela Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego Jacka) Kurskiego z Waszyngtonu - to na początek dnia. Długiego dnia" - napisał szef rządu.

Rząd będzie pracował też nad projektem nowelizacji przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej oraz projektem strategii zarządzania długiem. Zaplanowane są również obrady Sejmu, które rozpoczną się po godz. 14. Będziemy je transmitować i relacjonować na żywo na RadioZET.pl.

Źródło: Radio ZET/PAP