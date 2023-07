Mocne słowa byłego rzecznika KGP. "Policja stała się memogenna"

Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji i inspektor w stanie spoczynku, był gościem najnowszego odcinka podcastu Radia ZET "Machina Władzy". Zapytany m.in. o to, czy Święto Policji jest faktycznie okazją do świętowania, odparł, że tak. - To największy pracodawca w Polsce. Tam wciąż pracuje rzesza ludzi, którzy sprawiają, że nam wszystkim żyje się bezpieczniej – stwierdził.

B. rzecznik KGP: policja stała się memogenna

- Pamiętajmy każdego dnia tysiące funkcjonariuszy, z narażeniem zdrowia i życia, podejmuje kilkanaście tysięcy interwencji. […] Jeśli zdarzają się ze strony policji sytuacje, które nas bulwersują, to pamiętajmy, że są one wyjątkowe. Ale policja to też taka formacja, w której wyjątki rzutują mocno na całościową opinię – przyznał.

Wspomniał także o badaniach, wedle których w służbach mundurowych zawsze znajduje się miejsce dla ok. 2 proc. funkcjonariuszy, którzy „z różnych powodów nigdy nie powinni się tam znaleźć”. Przyznał jednak, że zwłaszcza w ostatnich latach „policja stała się memogenna”. - Dla młodych ludzi nie jest atrakcyjnym miejscem pracy. I nie chodzi o pieniądze, które - nawiasem mówiąc – są całkiem dobre - mówił. Tłumaczył, że chodzi o odbiór społeczny i wizerunek policji. - Jeśli mają iść do formacji, z której, jak to mówią młodzi, „drze się łacha”, to to nie jest dla nich atrakcyjne – przyznał.

Dodał, że przekłada się to na coraz mniejsza liczbę policjantów oraz kandydatów do pracy Według statystyk, o których w marcu pisała „Rzeczpospolita”, w skali kraju mamy obecnie w policji ok. 13 tys. wakatów. - Jeśli obniżymy wymogi stawiane kandydatom, to mamy wtedy słabych ludzi. A słabi ludzie w policji to znów oznacza więcej „sytuacji nadzwyczajnych” – wyjaśniał.

Upolitycznienie policji. „Nie podoba mi się, że czasem pilnują kościołów”

Gość programu nie ukrywał, że boli go upolitycznienie policji, które można zauważyć od lat 2015-16, czyli od momentu przejęcia władzy przez PiS. Zauważył, że po raz pierwszy w historii przeprowadzono czystkę personalną na tak dużą skalę, wymieniając m.in. komendantów wojewódzkich, ich zastępców oraz dyrektorów biur w KGP. Zwrócił także uwagę, że funkcjonariuszy wykorzystuje się często do dziwnych zadań, w których istotną rolę gra polityka (np. ochranianie w liczbie kilkudziesięciu opancerzonych radiowozów domu Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu).

- Tam na pewno jest bardzo bezpiecznie – ironizował. - Ale jak widzę np. policjantów zaglądających do mieszkania na wysięgniku, to zastanawiam się, kto ich tam wsadził– powiedział, nawiązując do sytuacji z dnia obchodów miesięcznicy smoleńskiej.. funkcjonariusze na dźwigu zaglądali w okna mieszkania, w którym przebywali aktywiści z Lotnej Brygady Opozycji. - Współczuje im, bo byli później nagrywali, a filmik trafił do mediów – dodał.

- Nie podoba mi się, że policjanci muszą czasem pilnować kościołów, pomników,że muszą być w takiej liczbie na zgromadzeniach o charakterze partyjnym, bo to znaczy, że brakuje ich gdzieś, gdzie również mogą być potrzebni.Choćby prewencyjnie, żeby odstraszać potencjalnych przestępców – powiedział.

Sprawa Joanny z Krakowa. „Zabrakło empatii i zrozumienia”

Rozmowa zahaczyła również o historię Joanny. Mieszkanka Krakowa zażyła tabletkę poronną, ponieważ ciąża mogła zagrażać jej zdrowiu. Gdy poczuła się gorzej, skonsultowała się ze swoją lekarką, która zadzwoniła pod numer alarmowy. Ostatecznie Joanna trafiła do jednego z krakowskich szpitali, gdzie asystowała jej policja. Kobieta wspominała o brutalnej interwencji policji, o funkcjonariuszach, którzy mieli otoczyć ją kordonem, kazał kaszleć i kucać, a także zarekwirowali Joannie laptopa i telefon.

Sokołowski przekonywał, że istniała podstawa do działań policji ws. Joanny, ale "zabrakło empatii, zrozumienia". Podkreślił też,że choć sprawa jest bardzo trudna, to „nie wierzy, że wszystkie doniesienia medialne”, ale „czeka na wyjaśnienie”. - Pamiętajmy, że najpierw nie było mowy o rzekomej próbie samobójczej tej pani, a potem okazało się, że jednak była. Komendant główny mówił o tym na konferencji – powiedział.

Na uwagę, że Joanna zaprzeczała zamiarom samobójczym, a relacja lekarki w rozmowie ze służbami ratunkowymi miała być nadinterpretacją jej słów, były rzecznik KGP odparł, że „to może niestety świadczyć o wiarygodności tej osoby”. - Pamiętam, że gdy jeszcze byłem rzecznikiem, to niejednokrotnie zdarzało się, że osoby, które występowały z wnioskiem o odszkodowanie za działania policji, potrafiły opowiadać niestworzone rzeczy, które niekoniecznie miały miejsce – opowiadał.

Zauważył przy tym, że istotny wpływ na działanie służb miało zaostrzenie prawa aborcyjnego z jesieni 2020 roku. Przypomnijmy, że ówczesne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przesłanka embriopatologiczna, w wyniki której możliwe jest wykonanie aborcji z uwagi na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, jest niezgodna z konstytucją. - Gdyby nie ten przepis, który nie ma poparcia społecznego, nie byłoby takich działań policji – przyznał, tłumacząc, że interwencja policji mogła mieć związek z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w zakresie pomocnictwa w przerwaniu ciąży. - Możemy dyskutować, ale ten przepis funkcjonuje. Ale policjant zobowiązany jest do wykonywania prawa, a nie dyskutowania z nim – podsumował.

Gen. Szymczyk do dymisji? „To byłby świetny szef policji na dobre czasy”

Na koniec pojawił się wątek gen. Jarosława Szymczyka. Obecny Komendant Główny piastuje swoje stanowisko od kwietnia 2016 roku i jest nie tylko najdłużej urzędujący po 1989 roku szefem polskiej policji, ale też najbardziej kontrowersyjnym i najczęściej wzywanym do dymisji. Zarzuca mu się m.in. zbytnie uleganie naciskom politycznym, odpowiedzialność za brutalne zachowanie policjantów w trakcie Strajków Kobiet (2020-21). Ciągnie się za nim również historia z eksplodującym w gabinecie granatnikiem, który przywiózł ze służbowej wizyty w Kijowie.

- Znam generała jeszcze z czasów, gdy był komendantem wojewódzkim w Kielcach, Katowicach czy w Rzeszowie. To był bardzo dobry policjant, także jako przełożony dla swoich pracowników. Myślę, że to byłby świetny komendant na dobre czasy. Ale dziś te czasy dla policji nie są dobre – przyznał Sokołowski.

W jego opinii Szymczyk „jest zakładnikiem decyzji podejmowanych gdzie indziej” - Np. wysłanie antyterrorystów z pałkami teleskopowymi w trakcie protestów kobiet to nie była jego decyzja – mówił. Dodał, że „być może zbyt duży wpływ na jego ruchy ma ministerstwo”.

