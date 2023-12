Mocny sygnał ws. emerytury. Kaczyńskiemu się to nie spodoba

Wirtualna Polska opublikowała w środę wyniki najnowszego sondażu United Surveys, przeprowadzonego dla portalu. Ankietowanych zapytano w nim o to, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powinien oddać stery w partii i przejść na polityczną emeryturę?

Kaczyński powinien odejść na emeryturę?

Badanie zostało przeprowadzone w kontekście ostatnich sejmowych wypowiedzi lidera PiS. Przypomnijmy, że 11 grudnia, rozwścieczony wcześniejszym przemówieniem Donalda Tuska, Jarosław Kaczyński powiedział: - Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno: Pan jest niemieckim agentem.

Wcześniej, bo w połowie listopada, Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami powiedział: Ile było arogancji, takiego niebywałego po prostu chamstwa, takiego niemieckiego chamstwa ze strony Platformy Obywatelskiej. W tej samej wypowiedzi lider PiS dodał, że "Tusk zachował się jak ostatni lump". Kaczyński stwierdził też, że obecny premier "obraża elektorat jego partii".

Większość wyborców mówi "tak"

Skonfrontowani z wypowiedziami Jarosława Kaczyńskiego ankietowani ocenili, że lider PiS powinien udać się na polityczną emeryturę. "Zdecydowanie tak", na wspomniane wyżej pytanie odpowiedziało 50,9 proc. respondentów, kolejnych 14,6 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź "raczej się zgadzam". W sumie więc 65,5 proc. ankietowanych twierdzi, że Kaczyński powinien zakończyć swoją karierę przy ul. Wiejskiej. Przeciwną opinię wyraziło 20,8 proc. badanych, a 13,7 proc. osób nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie przeprowadzone dla Wirtualnej Polski brało pod uwagę także sympatie polityczne ankietowanych. Nie powinno nikogo zdziwić, że lwia część wyborców demokratycznej koalicji, czy też koalicji 15 października - jak określana jest obecna władza - jest za tym, by Jarosław Kaczyński udał się na emeryturę. Taką odpowiedź zaznaczyło aż 92 proc. badanych. Przeciwko było zaledwie 2 proc. 6 proc. z kolei nie miało zdania w tej sprawie.

Co czwarty wyborca PiS chce emerytury Kaczyńskiego

Co ciekawe, nawet wśród sympatyków Prawa i Sprawiedliwości nie brakuje osób, które twierdzą, że Jarosław Kaczyński powinien oddać stery partii. Taką opinię wyraził co czwarty badany, który określa się jako wyborca PiS. 57 proc. wyborców obecnej opozycji twierdzi jednak, że to jeszcze na czas na odejście prezesa. 20 proc. osób nie ma zdania.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 15-17 grudnia 2023 roku metodą CAWI na grupie 1000 osób.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska