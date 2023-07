Mocny wpis Tuska. "PiS szuka pomocy u wagnerowców". Obóz władzy reaguje

Donald Tusk opublikował w niedzielę w mediach społecznościowych wpis, w którym zarzucił rządzącym, że próbują zbić kapitał polityczny i wykorzystują doniesienia zza wschodniej granicy do budowania poczucia strachu wśród wyborców.

Tusk uderza w PiS. "Szukają pomocy u wagnerowców"

"Wygląda na to, że PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami. Marsz miliona serc wybije im te pomysły z głowy. Widzimy się wszyscy 1 października w Warszawie!" - napisał lider PO na Twitterze.

Wpis Tuska to nawiązanie do wypowiedzi Mateusza Morawieckiego. Premier potwierdził w sobotę doniesienia o 100 najemnikach z Grupy Wagnera, którzy zostali przerzuceni do Grodna na Białorusi. Istnieje zagrożenie, że będą oni wykorzystywani do przeprowadzania prowokacji w okolicach granic z Polską i Litwą.

- Będą pewnie przebrani za białoruską straż graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę, ale przypuszczalnie będą się też starali przeniknąć do Polski udając nielegalnych imigrantów, a to stwarza dodatkowe ryzyka - powiedział szef rządu.

Politycy PiS reagują na wpis Tuska. "Zabierzcie go do Brukseli"

Na słowa Tuska zareagowali już w ostry sposób politycy PiS. "Wygląda na to, że ten facet, który chce być premierem, kompletnie nic nie rozumie. Tuż za naszą granicą są tysiące morderców, którzy dokonali makabrycznych zbrodni na tysiącach Ukraińców, a on sobie z tego robi żarty... Nawet 2 mln pustych serc 1.10 nic mu nie pomoże. Polacy są za mądrzy, by mieć takiego bezmyślnego premiera" - stwierdził minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Żadnych zahamowań. Bagatelizowanie realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i kwestionowanie działań rządu, podjętych aby temu zagrożeniu zapobiec – tylko dlatego, że rządzi znienawidzone przez nich Prawo i Sprawiedliwość" - ocenił z kolei wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Na komentarz pozwolił sobie również sam Morawiecki. "Tak, jak lider Partii Oszustów nie widział, jak jego kolega z sopockiego molo atakuje i zajmuje Krym i Donbas, tak teraz nie widzi realnego zagrożenia dla Polski - czytamy we wpisie.

"Zawsze pilnuje interesów swych mocodawców, chował się za garsonką Angeli Merkel, gdy Niemcy i Rosja budowali Nord Stream 2. Mam prośbę do EPP [Europejskiej Partii Ludowej - red.] zabierzcie swojego człowieka z powrotem do Brukseli" - podsumował szef rządu.

RadioZET.pl/PAP/Twitter