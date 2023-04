Mocny wywiad w TVN24. Morawiecki oburzony. "Zakłamywanie prawdy"

Przy okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim TVN24 opublikował w środę wywiad z prof. Barbara Engelking. Kierowniczka Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN mówiła, że "Żydzi się nieprawdopodobnie rozczarowali co do Polaków w czasie wojny".

Tłumaczyła: - Żydzi wiedzieli, czego się od Niemców spodziewać. Niemiec był wrogiem i ta relacja była bardzo klarowna, czarno-biała, a relacja z Polakami była dużo bardziej złożona. Polacy mieli potencjał, by stać się sojusznikami Żydów i można było mieć nadzieję, że będą się inaczej zachowywać, że będą neutralni, że będą życzliwi, że nie będą do tego stopnia wykorzystywać sytuacji i nie będzie tak rozpowszechnionego szmalcownictwa. Te słowa wywołały reakcję premiera Morawieckiego.

Mateusz Morawiecki atakuje TVN. "Zakłamywanie prawdy"

Szef rządu na antenie TVP Info mówił: - Trzeba bardzo mocno powiedzieć, że cała tragedia narodu żydowskiego zaczęła się od zniszczenia państwa polskiego. Niech te słowa bardzo mocno wybrzmią, ponieważ niektórym mylą się fakty z opiniami.

Dodał: - Wczoraj (w środę 19 kwietnia - red.) zupełnie nieuprawnione opinie zostały przedstawione w jednym z programów w TVN. To bardzo smutne, ponieważ osoba, która to mówiła, parę lat temu przedstawiła swój pogląd na różnicę między śmiercią osoby narodowości żydowskiej a osoby narodowości polskiej i w istocie tamta jej uwaga miała pogląd rasistowski. Tymczasem, jak tłumaczył, "każdy historyk, który głęboko przeanalizuje, zauważy, że to brak państwa polskiego doprowadził do tego, że Niemcy mogli przeprowadzić tutaj swoją straszną rzeź".

Premier zwrócił uwagę, że "specjalnie użył słowa Niemcy, i zauważył, że "wczoraj w swoim przemówieniu prezydent Izraela używał tylko określenia naziści". W ocenie Morawieckiego "kiedy mówi się naziści, to umyka z pola widzenia to, co byłą rzeczywistością II wojny światowej". - Rzeczywistość II wojny światowej w Generalnym Gubernatorstwie i w całej Europie Środkowej i Wschodniej była rzeczywistością stworzoną przez Niemców i dla Niemców, którzy panowali nad narodami wówczas podbitymi - opowiadał.

Morawiecki zwrócił uwagę, że "Polacy mają najwięcej drzewek wśród wszystkich Narodowości w Instytucie Yad Vashem". Ale, jego zdaniem to mało, bo w innych krajach np. Holandii czy Danii za ratowanie Żydów groziła kara więzienia, a u nas okrutny mord na całej rodzinie. Dlatego, według niego, "naród polski zasługuje na jedno wielkie drzewo w Instytucie Yad Vashem. Wszyscy, którzy znają historię, powinni zdać sobie z tego sprawę".

Powiedział jednak, że "to nie znaczy, że różne tragiczne karty polskiej historii nie powinny być wyjaśniane". - Oczywiście, że powinny. Tylko wtedy dojdziemy do całkowitej prawdy i na tym bardzo mi zależy - dodał.

Zdaniem premiera "to, co miało miejsce wczoraj, podczas programu w TVN było wielkim zamazywaniem prawdy. Było kłamstwem, było przeinaczeniem rzeczywistości, a jednocześnie urąganiem tym, którzy w tamtej okrutnej rzeczywistości musieli żyć". - Miejmy szacunek dla wszystkich tamtych osób. Zachęcam wszystkich, aby zapoznawali się z literaturą, wspomnieniami, aby odkrywali tamte karty prawdy. Poznajmy imię wszystkich tych, których Niemcy zamordowali: Polaków i Żydów, bo to jesteśmy im winni - podkreślił.

Politycy obozu rządzącego wielokrotnie w przeszłości krytykowali historyków, którzy podważali ofiarność Polaków w pomocy prześladowanym Żydom w czasie II wojny światowej. W 2018 r. rząd podjął próbę penalizacji osób, które przypisywałyby polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. W nowelizacji ustawy o IPN grożono za taki czyn grzywny lub nawet 3 latami więzienia. Nowela spowodowała ochłodzenie relacji z Izraelem i ostatecznie rząd PiS wycofał się z tych regulacji.

RadioZET.pl/PAP - Olga Łozińska