MON powołuje specjalny zespół. Poważne kłopoty Macierewicza

Antoni Macierewicz ma kolejne kłopoty. Byli członkowie kierowanej przez niego podkomisji smoleńskiej przerwali milczenie. W programie "Czarno na białym" w TVN24 kilku byłych członków podkomisji przyznało, że raport powstawał pod tezę polityka PiS, który jest przekonany o tym, że w 2010 roku w Smoleńsku doszło do zamachu. Po latach mówią o "byciu długopisami", komisji jako "kotle czarownic, z którego wyjmowano, co chcą".

Macierewicz ma kłopoty. MON tworzy zespół, który zbada działania podkomisji smoleńskiej

To jednak nie wszystko. W piątek Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o powołaniu specjalnego zespołu ds. wyjaśnienia działań podkomisji Macierewicza. Szczegóły przedsięwzięcia oraz skład personalny organu ogłosił na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i jego zastępca Cezary Tomczyk. Przypomnieli, że jedną z pierwszych decyzji, jaką podjęto w resorcie po zmianie władzy, było zakończenie prac podkomisji.

- Musimy wyjaśnić zasadność, wiarygodność i celowość tych działań. Bo ich efektów instytucje państwa nie zauważyły - powiedział Kosiniak-Kamysz - Będziemy oceniać funkcjonowanie komisji, ale nie będziemy oceniać i badać przyczyn katastrofy. To zostało dokonane przez komisję pana ministra Jerzego Millera - podkreślił minister. Zapowiedział też, że "apolityczny zespół ekspertów" będzie działać do końca czerwca tego roku.

- Według wstępnych szacunków najpierw mówiliśmy o 33 milionach, ale kolejne etapy, analizy audytu pokazują, że jest to już 36 milionów złotych, z czego na ekspertyzy wydano 13 milionów złotych. Pewnie to nie są jeszcze ostateczne koszty. Po to też jest powołany dzisiaj zespół do analizy pracy, zasadności wydatków po żebyśmy mieli jasną, transparentną informację - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Podkomisja smoleńska. Jej prace kosztowały ponad 30 mln złotych

Podkomisja smoleńska została zlikwidowana decyzją nowego ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w grudniu 2023 roku, kilka dni po zaprzysiężeniu nowego rządu. Od 2016 roku jej funkcjonowanie i prace kosztowały ponad 31 milionów złotych.

Podkomisja opracowała raport końcowy z katastrofy smoleńskiej, który referował w kwietniu 2022 roku publicznie Antoni Macierewicz. Przez lata forsował on tezę o zamachu i wybuchach bomb na pokładzie, ukrywając dowody, które temu przeczyły.

Źródło: Radio ZET