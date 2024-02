Monika Pawłowska za Mariusza Kamińskiego? Wszystko o byłej posłance Lewicy

Monika Pawłowska rozpoczęła swoją działalność po lewej stronie sceny politycznej, ale – ku zaskoczeniu wielu wyborców – w trakcie IX kadencji Sejmu opuściła klub parlamentarny Lewicy. Obecnie działaczka jest związana z Prawem i Sprawiedliwością. Jak prezentuje się dotychczasowa polityczna kariera Pawłowskiej? Co warto wiedzieć o jej poglądach i postulatach?

Monika Pawłowska – życiorys, wiek, wykształcenie

Monika Pawłowska urodziła się 15 czerwca 1983 roku w Rykach (woj. lubelskie). Najpierw studiowała stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim. W życiu zawodowym pracowała na rozmaitych stanowiskach menadżerskich; prowadziła również swoją działalność gospodarczą.

Monika Pawłowska – działalność polityczna, SLD, Wiosna, Porozumienie, PiS

Monika Pawłowska rozpoczęła swoją karierę polityczną od przynależności do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Działaczka kierowała biurem poselskim swojej ciotki – Stanisławy Prządki, posłanki na Sejm. Podczas wyborów samorządowych w 2014 roku startowała do rady powiatu ryckiego z list koalicji SLD Lewica Razem, ale nie uzyskała mandatu.

W 2019 roku Monika Pawłowska została koordynatorką partii Wiosna w województwie lubelskim. Tego samego roku startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach parlamentarnych – te drugie zakończyły się powodzeniem; Pawłowska zdobyła wówczas ponad 12 tys. głosów w okręgu chełmskim. Zasiadła w ławach sejmowych, reprezentując Wiosnę w ramach ówczesnego porozumienia partii lewicowych.

W 2021 roku oznajmiła — ku zdumieniu wyborców oraz partyjnych kolegów i koleżanek — że przechodzi do Porozumienia Jarosława Gowina. Zaznaczyła na X (wtedy jeszcze Twitterze), że nie wstępuje jednak do klubu parlamentarnego PiS i planuje pozostać posłanką niezrzeszoną. Słowa nie dotrzymała – zaledwie pół roku później po raz kolejny zmieniła partyjne barwy, rezygnując z członkostwa w Porozumieniu i przechodząc do klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Monika Pawłowska — wybory 2023, Mariusz Kamiński, potencjalny mandat poselski

Monika Pawłowska startowała w wyborach parlamentarnych 2023 z list PiS. Nie uzyskała mandatu poselskiego – w okręgu wyborczym nr 7 zdobyła ponad 10,5 tys. głosów. W obliczu skazania byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcy Macieja Wąsika w grudniu 2023 roku na karę więzienia i prawdopodobnymi stratami mandatów media poinformowały, że Pawłowska — zgodnie z wynikami z okręgu chełmskiego — ma szansę na zastąpienie w Sejmie Kamińskiego.

Choć Kamiński i Wąsik wyszli już na wolność, to kwestia ich mandatów — i obsadzenia osób, które mają ich zastąpić — pozostaje dyskusyjna. W lutym 2024 roku Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła listę kandydatów do objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim; Monika Pawłowska znalazła się na niej jako pierwsza (zgodnie z uzyskanymi głosami). Jednocześnie w piśmie wskazano, że „nie jest to stanowisko w sporze politycznym i prawnym dotyczącym wygaśnięcia mandatu".

Zobacz także: Monika Pawłowska wróci do Sejmu? "Witaj z powrotem, mistrzyni"

Monika Pawłowska – kontrowersje, zmiany klubów

Monika Pawłowska nie uniknęła kontrowersji w dotychczasowej karierze politycznej. W momencie jej przejścia do Porozumienia przedstawiciele klubu Lewicy nie ukrywali zdumienia; twierdzili, że posłanka nie sygnalizowała wcześniej takich chęci, a o jej decyzji dowiedzieli się z mediów społecznościowych. Wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek powiedział wówczas Polskiej Agencji Prasowej: - Pani poseł do ostatniej chwili pracowała dla klubu […]. Przejście z Lewicy, z Wiosny, z postępowej, progresywnej partii do partii człowieka, którzy jeszcze niedawno mówił, że słyszy głos zarodków, wydaje mi się dosyć groteskowe i niezrozumiałe.

Znacznie mniej dyplomatyczna była posłanka Katarzyna Kotula, która dobitnie skomentowała opinię Pawłowskiej dotyczącą opublikowanego w 2021 roku uzasadnienia aborcyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Niecały rok wcześniej posłanka brała udział w Strajkach Kobiet.

„«Przeczytałam uzasadnienie wyroku TK i inny wyrok nie mógł zapaść. Chcę, by kobiety, które urodzą chore dzieci, otrzymały realną pomoc państwa. I o to będę walczyła w klubie PiS.» - @Pawlowska_pl jak chciałaś zabłysnąć, to trzeba się było brokatem posypać Ty cholerna hipokrytko” (pisownia oryginalna – przyp. red.) – napisała wówczas w sieci Kotula.

Monika Pawłowska – mobbing, sąd koleżeński

Monika Pawłowska – jeszcze za czasów działalności w Wiośnie - mierzyła się z oskarżeniami o mobbing, które sformułował względem niej Przemysław Stefaniak. Mężczyzna pełnił wtedy funkcję koordynatora młodzieżówki Wiosny. Z dalszej działalności na rzecz partii miał zrezygnować m.in. przez Pawłowską.

Działaczka została osądzona przez sąd koleżeński Wiosny, który uznał, że polityczka dopuściła się niewłaściwego zachowania (m.in. poprzez stosowanie wulgaryzmów w komunikatach formułowanych w stronę wolontariusza). Stwierdzonych nieprawidłowości nie uznano jednak za mobbing.

Zobacz także: Marek Czyż poprowadzi pierwsze wydanie "Wiadomości". Kim jest?

Monika Pawłowska – poglądy i postulaty

Monika Pawłowska jeszcze w 2019 roku opowiadała się m.in. za wycofaniem finansowania lekcji religii, wprowadzeniem związków partnerskich, opodatkowaniem Kościoła, gwarancją ciepłych posiłków w każdej szkole i lekami na receptę za 5 złotych.

Już jako działaczka związana z Prawem i Sprawiedliwością nacisk kładzie przede wszystkim na:

budowanie mieszkań;

interesy małych i średnich przedsiębiorców;

wsparcie mieszkańców Lubelszczyzny;

krytykę przepisów liberalizujących aborcję (w rozmowie z Polsatnews.pl w 2022 roku mówiła: - Opozycja często wykorzystuje sytuacje do forsowania skrajnie ideologicznych projektów, które nie mają nic wspólnego z dobrem kobiet czy dzieci, a są tylko realizacją ich celów politycznych);

zieloną energię;

szeroko pojęte wartości chrześcijańskie.

Zobacz także: Kim jest żona Szymona Hołowni? Urszula Brzezińska-Hołownia ma niezwykły zawód

Monika Pawłowska – mąż, dzieci, rodzina, życie prywatne

Monika Pawłowska zazwyczaj nie dzieli się w sieci swoim życiem rodzinnym ani prywatnym. Jednym z niewielu wyjątków są fotografie z jej mamą, które zostały opublikowane w sierpniu 2023 roku na Instagramie. W związku z zamieszczaniem w sieci przede wszystkim treści politycznych nie wiadomo, czy Monika Pawłowska jest mężatką ani, czy ma dzieci.

Źródło: Radio ZET/PAP/sejm.gov.pl/wybory.gov.pl/polsatnews.pl/wprost.pl/onet.pl/Monika Pawłowska – Instagram, Facebook