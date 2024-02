Pawłowska jednak nie posłucha Kaczyńskiego? Niejednoznaczne słowa byłej posłanki

Wciąż nie został rozstrzygnięta kwestia objęcia mandatów po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. Obaj zostali w grudniu 2023 roku skazani prawomocnie za działania ws. afery gruntowej, a tym samym pozbawieni mandatów poselskich. I choć obaj politycy PiS utrzymują, że nadal są posłami, to wedle prawa nie mogą już pełnić mandatów parlamentarnych, a co za tym idzie uczestniczyć w obradach Sejmu.

Państwowa Komisja Wyborcza wydała oświadczenie w sprawie obsadzenia mandatu po Mariuszu Kamińskim. Podano, kto miałby zająć jego miejsce w sejmowej ławie. PKW stwierdza jednak, że "nie jest to stanowisko w sporze politycznym i prawnym dotyczącym wygaśnięcia mandatu". Wiadomo, że pierwszą osobą z listy PiS w okręgu chełmskim, która mogłaby objąć mandat po byłym szefie MSWiA, jest Monika Pawłowska.

Monika Pawłowska w miejsce Kamińskiego. "Mam kilka dni na decyzję"

Sama zainteresowana odniosła się do sprawy w rozmowie z reporterem Polsat News. Z jej wypowiedzi wynika, że wcale nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji, ale nie można wykluczyć, że - wbrew oczekiwaniom kierownictwa PiS - nie zastąpi Kamińskiego w Sejmie.

Póki co nie podjęłam decyzji, pismo od pana marszałka do mnie nie dotarło. Jak dotrze, to będziemy decydować. [...] Mamy jeszcze kilka dni. Na razie nie chciałabym podnosić żadnych tematów ani niczego komentować - Monika Pawłowska

Przypomnijmy, że na sugestię, iż właśnie Pawłowska trafiłaby do Sejmu w miejsce Kamińskiego, ostro zareagował Jarosław Kaczyński. - Nie ma żadnego wolnego mandatu. To łamanie prawa przez marszałka. I tyle - mówił dziennikarzom na Wiejskiej. Czyli gdyby Pawłowska zgodziła się objąć mandat po Kamińskim, byłoby to działanie wbrew woli prezesa.

Temat skomentował także marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Wystąpię [...] z pismem do pani Moniki Pawłowskiej z pytaniem, czy korzysta ze swojego prawa do pierwszeństwa w objęciu mandatu po panu byłym pośle Mariuszu Kamińskim. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, to będziemy dalej procedować, jeżeli będzie negatywna, to będziemy wysyłać korespondencję do kolejnej osoby z listy przekazanej przez Państwową Komisję Wyborczą - poinformował w czwartek.

Monika Pawłowska. Kim jest?

Przypomnijmy, że Monika Pawłowska zasiadała już w Sejmie w latach 2019-23. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku została wybrana z listy Lewicy w okręgu chełmskim. W marcu 2021 roku zszokowała świat polityki, przechodząc do Porozumienia Jarosława Gowina, które wówczas pozostawało w koalicji z PiS.

Gdy Porozumienie opuściło Zjednoczoną Prawicę, Pawłowska odeszła z partii Gowina, a następnie dołączyła do klubu PiS. W 2023 roku wystartowała z listy PiS, ale nie uzyskała mandatu.

