Monika Pawłowska wróci do Sejmu? "Witaj z powrotem, mistrzyni"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w środę skazani na dwa lata pozbawienia wolności oraz pięć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych. Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie ws. byłego szefa CBA i byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz jego zastępcy w obu tych urzędach jest prawomocny. Chodzi o ich działania jako szefów CBA ws. tzw. afery gruntowej z 2007 roku.

Biuro wykazało, że ówczesny wicepremier, minister rolnictwa i lider Samoobrony Andrzej Lepper miał brać łapówki w zamian za odrolnienie działki na Mazurach. W marcu 2015 r. obaj zostali skazani na 3 lata więzienia m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne. Jeszcze przed uprawomocnieniem wyroku ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda, a sprawę w 2016 r. umorzono. W czerwcu tego roku Sąd Najwyższy uchylił decyzję umarzającą sprzed 7 lat i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

Kamiński i Wąsik skazani. Stracą mandaty poselskie

Decyzja sądu oznacza, że zgodnie z Kodeksem wyborczym Kamiński i Wąsik - obecnie parlamentarzyści PiS - stracą mandaty poselskie. Choć nie stanie się to automatycznie, bo postanowienie w tej sprawie musi wydać marszałek Sejmu. Od tej decyzji sami zainteresowani mogą odwołać się do sądu i dopiero jeszcze ten utrzyma decyzję, wówczas rozpocznie się procedura pozbawienia posłów ich mandatów.

Kto może ich zastąpić? W pierwszej kolejności będą to osoby z list, z których startowali skazani, które osiągnęły najwyższe wyniki spośród kandydatów "pod kreską" (a więc tych, którzy nie uzyskali mandatu z danego okręgu). Po Wąsiku, który startował z Płocka, mandat przejęłaby tamtejsza radna Wioletta Kulpa. Jeszcze ciekawiej sprawa wygląda w przypadku Kamińskiego.

Były szef MSWiA i CBA był "jedynką" w Chełmie. To oznacza, że mandat po nim przejęłaby Monika Pawłowska - bohaterka najbardziej szokującej wolty politycznej poprzedniej kadencji. Do Sejmu dostała się z listy Lewicy (jako reprezentantka Wiosny Roberta Biedronia). W marcu 2021 roku ogłosiła przejście do Porozumienia, a gdy partia Jarosława Gowina wyszła z koalicji z PiS, współtworzyła jej koło poselskie.

Pawłowska za Kamińskiego w Sejmie? Internet reaguje

Jesienią tego samego roku przystąpiła do klubu PiS, a dwa lata później nie uzyskała reelekcji w wyborach. Informacja o możliwym powrocie Pawłowskiej na Wiejską wywołała spore poruszenie w mediach społecznościowych.

"Obrotowa Pawłowska wejdzie w miejsce skazanego Kamińskiego" - napisała jedna z internautek Beata Skwarska, nawiązując do zmiany poglądów i barw partyjnych polityczki.

"O matko, co za zmiana. PiS w głowie Kaczyńskiego to miała być elita profesorów i ekspertów, a skończyli z Mejzą, Suskim i Pawłowską. Auć" - ocenił przedsiębiorca i wykładowca Wojciech Kardyś.

"Jeśli Mariusz Kamiński straci mandat poselski, obejmie go po nim niesławna Monika Pawłowska. Spieszcie się kochać pisowskich posłów, nigdy nie wiecie, kto jest następny na liście" - stwierdził członek partii Razem Mateusz Merta.

"Mistrz gumowego kręgosłupa, Jarosław Gowin, do Sejmu się nie dostał, ale w wielkim stylu powraca Monika Pawłowska. Przyroda nie znosi próżni, witaj z powrotem, mistrzyni" - skomentował Cezary Ross.

