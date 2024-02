Monika Pawłowska zdecydowała. Wiadomo, co z mandatem po Mariuszu Kamińskim

Monika Pawłowska startowała z list PiS w okręgu chełmskim (nr 7), czyli tym samym, co Mariusz Kamiński. Według ustaleń Wirtualnej Polski polityczka zdecydowała się przyjąć po nim mandat.

"Odpowiadając na pismo Marszałka Sejmu RP, podjęłam decyzję o przyjęciu propozycji objęcia mandatu poselskiego" - poinformowała w oświadczeniu. Chociaż Pawłowska startowała z list PiS, nie jest przesądzone, czy dołączy do klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie.

Monika Pawłowska przyjmie mandat po Mariuszu Kamińskim

Pawłowska słynie z częstych zmian partyjnych barw. Przeszła drogę od Wiosny Roberta Biedronia, przez Porozumienie aż do startu z list partii Jarosława Kaczyńskiego. - Na pewno nie dołączy do Lewicy - co zdecydowanie wyklucza w rozmowie z Radiem ZET wiceszef klubu Tomasz Trela.

Miejsca dla Moniki Pawłowskiej nie oferuje też Koalicja Obywatelska - jakimkolwiek rozmowom zaprzecza także Trzecia Droga. Według Onetu chce dołączyć do klubu PiS. Niewykluczone, że była posłanka po powrocie do Sejmu zasili szeregi polityków niezrzeszonych.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska/Onet.pl