Morawiecki chce rozmów z opozycją. "Zapraszam"

Mateusz Morawiecki przekazał w mediach społecznościowych, że zaprasza na spotkanie przedstawicieli wszystkich sił politycznych w parlamencie. Tematem rozmów ma być relokacja migrantów, ogłoszona niedawno przez Komisję Europejską. Polska i Węgry się jej sprzeciwiają, a obydwu krajom grożą z tego tytułu kary finansowe.

Morawiecki zaprasza na spotkanie ws. relokacji

"Wierzę, że łączy nas Polska, że potrafimy mówić jednym głosem w Europie. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Wczoraj o karach finansowych z niego wynikających mówiła Komisarz Ylva Johansson" - napisał w środę premier na Twitterze.

"Skuteczne działania Prawa i Sprawiedliwości uchroniły nas przed paryskimi wydarzeniami w Warszawie. Jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne. Dlatego zapraszam wszystkie kluby i koła parlamentarne na rozmowę. Polska to nasz skarb, który musimy chronić" - dodał szef rządu.

Do zaproszenia ze strony Morawieckiego odniósł się również rzecznik jego gabinetu Piotr Müller. Podkreślił, że rząd chce, "żeby wszystkie siły polityczne wyraziły jasny sprzeciw wobec mechanizmu relokacji". Potwierdził też, że spotkanie z reprezentantami klubów i kół parlamentarnych zaplanowano na czwartek na godz. 11.

Komisarz UE: to, co jest obowiązkowe, to solidarność

We wtorek unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson odwiedziła włoską wyspę Lampedusa, gdzie podczas konferencji prasowej - odnosząc się do niedawnego szczytu UE w Brukseli - uznała, że "wielkim sukcesem" było to, że tylko dwa kraje, Polska i Węgry, sprzeciwiły się przedstawionym propozycjom w sprawie relokacji migrantów. - Propozycja przewiduje relokację, ale nie jest ona obowiązkowa. To, co jest obowiązkowe, to solidarność - oświadczyła, cytowana przez włoska agencją Ansa.

Jednocześnie sprecyzowała, że "solidarność uczyniono obowiązkową na drodze legislacji". - Nauczyliśmy się, że wszystko to, co opiera się na dobrowolności jest trudne do osiągnięcia, ale to procesy długie i bezpieczne - powiedziała urzędniczka.

